Ville kjøpe NSA-angrepskode ved hjelp av folkefinansiering

Shadow Brokers Response Team, gruppen med hackere og sikkerhetsforskere som hadde etablert en folkefinansieringsaksjon for å samle inn penger til å kjøpe angrepsverktøy og sårbarhetsinformasjon fra The Shadow Brokers, har skiftet mening og lagd ned hele aksjonen. Tanken bak det hele var å gjøre alt offentlig tilgjengelig.

I løpet av de første 36 timene hadde 40 bidragsytere donert drøy 3900 dollar til innsamlingen.

Men for kort tid siden kunngjorde initiativtakerne, Matthew Hickey (Hacker Fantastic) og x0rz, at innsamlingen er lagt ned av juridiske årsaker. Hickey skriver at han nemlig tok kontakt med sin advokat angående denne innsamlingen og da fikk høre at det å overføre penger til The Shadow Brokers utgjorde en betydelig risiko for juridiske komplikasjoner.

Hickey skriver videre at også andre, blant annet personer knyttet til justismyndighetene, frarådet dem å gjøre dette.

FSB?

– Vi ble fortalt av andre av The Shadow Brokers har tilknytning til FSB, og at vi ville komme på kant med det amerikanske rettssystemet, skriver Hickey i en kunngjøring.

– Vi håper at de stjålne dataene blir gjort offentlig tilgjengelig. Inntil da kan vi bare håpe at en av partene avdekker sårbarhetene på en ansvarlig måte og slutter å gamble med sikkerheten til oss andre. Inntil da, drikk litt covfefe og vent på at mer data kommer til overflaten, fortsetter han.

x0rz skriver at de innbetalte pengene som ble innbetalt som bitcoin, vil bli refundert til dem som kryptografisk kan bevise at transaksjonene er deres. Det resterende skal doneres til rettighetsforkjemperne i EFF.

– Personlig tror jeg at The Shadow Brokers vil offentliggjøre samlingen, fordi det er dette som er deres agenda. De gjør ikke dette for pengene, men forsøker bare å få medieoppmerksomhet, noe vi har vært vitne til, skriver x0rz.

