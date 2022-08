Forskning: Digitalisering er beste medisin mot korrupsjon

Hundrelappen som stikkes til grensevakta, dollarbunken som må ligge i søknaden om ekteskapsinngåelse eller skoleplass for at den skal bli godkjent, pengene i lomma på trafikkvakten for å slippe å bli stående to timer i kontroll.

Misbruk av makt gjennom småkorrupsjon av offentlig ansatte er utbredt i utviklingsland, upopulært og hindrer den økonomiske utviklingen, mener den internasjonale anti-korrupsjonsforeningen Transparency International.

Men kan digitalisering av offentlig forvaltning redusere problemet?

Det spørsmålet tok forskerne Elkhan Richard Sadic-Zada, Andrea Gatto og Ibrahim Niftiyev med seg til et datasett fra 121 land.

Konklusjonen: Økt inntekt, politiske rettigheter og personlig frihet hjelper på. Digitalisering av byråkratiet er det mest effektive middelet.

– Estimatene viser at digitaliseringen av offentlige tjenester har vært den viktigste faktoren for å redusere småkorrupsjon i utviklings-økonomier, skriver forskerne i en artikkel publisert i Technology Analysis and Strategic Management.

Vanskelig å hindre

– Korrupsjon, skatteunndragelse og andre ulovlige finansstrømmer koster utviklingsland 1,26 billioner dollar hvert eneste år, skriver forskerne.

Det tilsvarer 10.000 milliarder kroner, ti ganger så mye som den totale globale bistanden. Summen kunne løftet 1,4 milliarder mennesker ut av ekstrem fattigdom i mer enn fire år.

Småskala-korrupsjonen går direkte ut over folks hverdag og er svært upopulær. Derfor øker utstrakt korrupsjon også risikoen for politiske uroligheter, mener forskerne.

Politisk ledelse, om det er valgte presidenter eller sittende diktatorer, har derfor gode grunner til å hindre at byråkratene krever uoffisielle avgifter.

Det har likevel vist seg vanskelig.

Politikerne trenger byråkratene på sin side. Ustrukturerte og lukkede saksbehandlingsprosesser kan være vanskelige å styre, og innarbeidede forventninger om ekstrainntekter er vanskelig å snu.

Digitalisering viktigste faktor

For å forstå hvordan overgangen fra tradisjonelt byråkrati til e-forvaltning kunne endre nivået av transparens, og dermed bidra til å minke korrupsjon, hentet forskerne data om digitaliseringsgrad, oversikter over småskala-korrupsjon, økonomisk utvikling, gjennomsnittlig inntekt og politiske rettigheter fra ulike rapporter og gjorde regresjonsanalyser.

– Den kvantitative analysen viser en sterk sammenheng mellom utvikling av e-forvaltning og reduksjon av småkorrupsjon i offentlige tjenester, skriver forskerne.

I tillegg til digitaliseringen er økning av gjennomsnittsinntekt, bedre politiske rettigheter og større personlig frihet elementer som tar ned korrupsjonsgraden, mener forskerne.

Effekten av digitalisering er likevel størst.

– Utviklingsland bør, ved siden av økonomisk vekst og utvikling, fokusere på å bedre offentlig forvaltning gjennom e-forvaltning, konkluderer forskerne, som tror det kan gi bedre offentlige tjenester og mindre korrupte myndigheter.