Første gang: Netflix-serie laget med kunstig intelligens

En giftig snøstorm har lagt Buenos Aires øde, og en liten gruppe overlevende kjemper for å finne fotfeste i den nye verden.

Selv om premisset i Netflix' apokalyptiske serie El Eternauta er særegent, er det ikke det som gjør serien spesiell.

Det unike er at dette er den første Netflix-serien hvor generativ kunstig intelligens delvis er brukt til å skape deler av bildesiden.

Kunstig intelligens er brukt til å legge til visuelle effekter i serien – blant annet en scene der en bygning kollapser i Buenos Aires.

Ti ganger raskere

Det har gjort at redigeringsarbeidet kunne skje langt raskere enn det ville gjort med kun tradisjonelle redigeringsverktøy. Det fortalte Netflix-sjef Ted Sarandos etter fremleggelsen av selskapets resultat for andre kvartal, ifølge The Guardian.

– Ved å bruke KI-drevne verktøy kunne de oppnå imponerende resultater med bemerkelsesverdig hastighet. Faktisk ble den visuelle effektsekvensen ferdigstilt ti ganger raskere enn det ville vært mulig med tradisjonelle VFX-verktøy og arbeidsflyt, sa han.

For en bedrift som Netflix er dette viktig, siden mer effektive redigeringsprosesser og lavere produksjonskostnader gir mulighet til å lage mer innhold raskere og til lavere pris.

Har møtt motstand

Samtidig har det tidligere vært stor motstand mot bruken av kunstig intelligens i Hollywood, av frykt for at det vil gå ut over arbeidsplasser.

Ifølge Ted Sarandos bør KI-verktøy utelukkende ses på som hjelpemidler som forbedrer redigeringsprosessen.

– Dette er ekte mennesker som gjør ekte arbeid med bedre verktøy, sa han og pekte på andre deler av produksjonen der KI kan være til nytte:

– Innholdsskaperne våre opplever allerede fordelene i planleggingen av opptak og previsualisering, og i stor grad innen visuelle effekter. Etter min mening utvider disse verktøyene skaperens evne til å fortelle historier, og det er utrolig spennende.

