Her er alle Zuckerberg har vervet fra KI-konkurrentene

I en intern melding som Wired har fått tilgang til, informerer Mark Zuckerberg sine ansatte om det nye «superintelligens-teamet». Listen inneholder navn og bakgrunn på nyrekrutterte medarbeidere, mange fra konkurrerende KI-selskaper som Open AI, Anthropic og Google.

De siste månedene har Zuckerberg gjennomført en storstilt rekrutteringskampanje for å hente inn ettertraktet KI-kompetanse. Sosiale medier-giganten har også investert 14,3 milliarder dollar i Scale AI og ansatt selskapets toppsjef Alexandr Wang for å lede Metas Superintelligence Labs, MSL.

– Vi vil kalle vår overordnede organisasjon Meta Superintelligence Labs (MSL). Dette inkluderer alle våre grunnforsknings-, produkt- og FAIR-team (avdelingen som arbeider for å oppnå avansert maskinintelligens, red.anm.), samt et nytt laboratorium som skal fokusere på å utvikle neste generasjon av våre modeller, skrev Zuckerberg i den interne meldingen.

Det nye KI-laboratoriet skal ledes av Alexandr Wang og tidligere Github-sjef Nat Friedman.

Her er listen over alle nyansatte i Metas «superintelligens-team»:

– Trapit Bansal: Medskaper av O-seriens modeller hos Open AI.

– Shuchao Bi: Medskaper av stemmemodus i GPT-4o og o4-mini.

– Huiwen Chang: Medskaper av bildegenerering i GPT-4o. Tidligere oppfinner av Mask IT og Muse-arkitekturer for tekst-til-bilde hos Google Research.

– Ji Lin: Bidro til byggingen av o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5 og 4o-imagegen.

– Joel Pobar: Kommer fra Anthropic. Tidligere ansatt i Meta i 11 år.

– Jack Rae: Teknologisjef for fortrening av Google Gemini og resonnement i Gemini 2.5. Ledet tidlige LLM-satsinger i DeepMind.

– Hongyu Ren: Medskaper av GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 og o4-mini.

– Johan Schalkwyk: Tidligere Google Fellow.

– Pei Sun: Ettertrening, koding og resonnement for Gemini hos Google DeepMind. Tidligere ansvarlig for de to nyeste generasjonene av Waymos persepsjonsmodeller.

– Jiahui Yu: Medskaper av o3, o4-mini, GPT-4.1 og GPT-4o. Ledet tidligere persepsjonsteamet i OpenAI.

– Shengjia Zhao: Medskaper av Chat GPT, GPT-4, alle mini-modeller, 4.1 og o3. Ledet tidligere en gruppe som jobbet med syntetisk data hos OpenAI.

Artikkelen ble først publisert på Nyteknik.