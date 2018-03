Første Internett-tilbyder med 100 Gbit/s på Nix

Blix Solutions forteller at de nå er første internettleverandør tilknyttet Nix (Norwegian Internet Exchange) ved USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) som har en kapasitet på 100 Gbit/s.

Nix er det største norske knutepunktet for nasjonal Internett-trafikk og oppgraderer sitt utstyr til å støtte tilkoblinger på 100 Gbit/s til datasentre i Oslo-området.

Strømming og CDN

Dette er en tidobling av kapasiteten. Blix sier til Inside Telecom at årsaken er sterk vekst de siste årene. Selskapet leverer i dag tjenester fra lokasjoner i Oslo, London, Stockholm, København og New York.

– Med å koble oss til med 100 Gbit/s på Nix har vi nok kapasitet til å kunne vokse videre med tjenester til båndbreddekrevende kunder, sier gründer og administrerende direktør, Eirik H. Blix.

Usit har satt opp Nix for å gjøre det mulig for Internett-leverandører og innholdsleverandører i Norge å gjennomføre lokal og regional samtrafikk på en effektiv og rimelig måte.

Eirik Blix sier selskapet den siste tiden har levert flere tjenester til kunder som driver med strømmetjenester og til CDN-kunder (mellomlagringsnettverk) som trenger kapasitet til å nå sluttbrukere på best mulig måte uten forringelse av kvaliteten.

Overkapasitet

– Vi har en overkapasitet med 100 Gbit/s for å sikre at vi leverer god kvalitet, sier Blix, som ikke kan navngi kundene på grunn av konfidensialitetsavtaler.

Selskapet skriver i en pressemelding at de driver et eget europeisk backbone. I tillegg til linjer ut fra Norge via Sverige, har selskapet også kapasitet via Skagerrak og over Nordsjøen til London.

– Vi har ikke innhentet tillatelse fra leverandører til å fortelle hvilke kabler vi bruker. Av konkurransemessige hensyn ønsker vi heller ikke å fortelle dette. Det jeg kan fortelle, er at vi har trafikk på disse kablene i dag. Forsinkelsen mellom Oslo og London er på 15 millisekunder, forteller Blix.

Nytt utstyr sparer strøm

Utstyret som er i bruk er ifølge Blix den nye NCS-plattformen fra Cisco, med støtte for 100 Gbit/s. Han forteller at den nye ruteren med 1U størrelse erstatter en ruter som tidligere brukte et halvt skap, altså på 22U. Den nye ruteren bruker i tillegg bare en åttendedel av strømmen.

1U er et høydemål i dataskap. Tilsvarer 44,50 millimeter høyde, og kalles derfor ofte for «pizzaeske».

Blix Solutions ble stiftet i 2008, og omsatte i 2017 for rundt 25 millioner kroner. De forteller de har blitt kåret til gasellebedrift tre ganger.

