For ett og et halvt år siden kjøpte Red Hat opp konteinerspesialisten CoreOS for 250 millioner dollar – i underkant av 2,2 milliarder kroner.

Nå har Fedora annonsert den første utgaven av Fedora CoreOS, en Linux-distribusjon spesielt optimalisert for å kjøre konteinere på en sikker og skalerbar måte.

Fedora er en organisasjon sponset av Red Hat, og som står bak en gratis «community»-støttet Linux-versjon – der mye av funksjonaliteten etter hvert finner veien over til den kommersielle Red Hat Enterprise Linux-distribusjonen.

Fedora skriver at Fedora CoreOS vil være etterfølgeren til Fedora Atomic Host og CoreOS Container Linux. CoreOS må for øvrig ikke forveksles med Fedora Core, et tidligere navn på Fedora-operativsystemet.

Fedora CoreOS vil ifølge Techrepublic være en såkalt «upstream» for Red Hat CoreOS – det vil si at funksjonalitet fra Fedora-versjonen vil kunne bli inkludert i den versjonen av CoreOS som Red Hat etter hvert vil begynne å selge til sine kunder.

«Immutable» og automatisk oppdatert

Fedora CoreOS er som sagt laget for å kjøre konteinere. I første omgang er det en preview-utgave av operativsystemet som er lansert – altså en utgave som først og fremst er ment for testing. En stable-versjon beregnet på produksjonsmiljøer ventes om rundt seks måneder.

Det er selvfølgelig fullt mulig å kjøre konteinere på et helt vanlig serveroperativsystem, men siden CoreOS er laget spesielt med konteinere i tankene har man ifølge Fedora kunnet legge til en del nyttig funksjonalitet. I tillegg er Fedora CoreOS mindre og lettere enn en full Linux server-distribusjon. Det vil også automatisk oppdatere seg selv med blant annet sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger – slik at det kan kjøre stabilt over lang tid uten behov for kontinuerlig vedlikehold.

En av de store fordelene skal være at det underliggende operativsystemet er immutable – altså uforanderlig. Det betyr at hver installasjon av operativsystemet er identisk, og når du har rullet ut operativsystemet via det medfølgende provisjoneringsverktøyet Ignition så kan du ikke endre noe i rot-filsystemet. Konfigurasjon av operativsystemet, brukere og så videre, settes opp via en konfigurasjonsfil før utrullingen. Applikasjoner kjøres så i konteinere, slik at alt er separert fra verts-operativsystemet.

Det er foreløpig enkelte begrensninger i testversjonen, og alle skytjenester og virtualiseringsplattformer er ennå ikke tilgjengelig. Foreløpig støttes også kun x86_64. Du finner mer informasjon om Fedora CoreOS her, og en faq her. Du kan laste ned operativsystemet fra denne siden.