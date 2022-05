Forsvaret skal investere opptil 10 milliarder i «kampnær IKT» frem til 2030. Nå er en strategisk partner på plass Kongsberg Defence & Aerospace får ansvaret for integrasjon av tjenestene og systemene som Forsvaret skal investere i, og skal sørge for at de henger sammen.

Forsvarsmateriell-direktør Gro Jære og administrerende direktør Eirik Lie for Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Kongsberg