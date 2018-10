Forsvarsdepartementet skroter utstyr etter spionavsløring

Forsvaret har kjøpt komponenter for over 500.000 kroner av selskapet Super Micro Computer, også kjent som Supermicro, som uvitende skal ha spredd spionutstyr for kinesiske myndigheter.

En av Supermicros norske kunder er Forsvarsdepartementet, som i juni 2017 betalte 533.188 kroner for to komponenter herfra, skriver VG. Nå blir utstyret lagt bort.

– Forsvarsdepartementet har kjøpt produkter fra Super Micro Inc i testformål. Produktene har ikke vært tilkoblet våre IKT-systemer og vil heller ikke bli benyttet i fremtiden, skriver kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i en epost til avisen.

Det var den amerikanske finansavisen Bloomberg Businessweek, som torsdag kom med den oppsiktsvekkende påstanden om den kinesiske spionvirksomheten. En av Supermicros kinesiske underleverandører skal ha latt kinesiske militære agenter plante spionverktøy på varer levert til komponentprodusenten.

