Det er på oppdrag fra Kolumbus, som har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, at IT-leverandøren Computas har utviklet den såkalte «tidsmaskinen». Utgangspunktet for prosjektet var Kolumbus' lansering av et sanntidskart i fjor, hvor passasjerene kan se hvor bussene befinner seg til enhver tid.