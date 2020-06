Fosser ut ny funksjonalitet til videomøter

Stort sett alle videomøtetjenestene har hatt stor tilstrømning denne våren. Dette har ført til at konkurransen mellom tjenestene har tetnet til, og flere har satt inn ekstra ressurser, ikke bare for å kunne håndtere de økte brukermassene, men også for å lokke til seg mange flere.

Har måttet prioritere sikkerheten

Zoom er tjenesten som i alle størst grad har markert seg – så mye at navnet har begynt å etablere seg som et verb for å ha videomøter, omtrent slik «å google» betyr å søke på nettet.

Men de siste månedene har selskapet Zoom Video Communications har vært nødt til å bruke mye av utviklingsressursene på å løse utfordringer knyttet til personvern og sikkerhet. Det gjør at selskapet i denne perioden i mindre grad enn flere av konkurrentene har kunnet bygge ut plattformen med ny og nyttig funksjonalitet.

Helt stopp er det likevel ikke, og så sent som i helgen kom Zoom-klienten i versjon 5.1.1 med støtte for blant annet sentralt administrasjon av virtuelle bakgrunner.

Mange flere videostrømmer

En egenskap som det virkelig har vært konkurranse om denne våren, er antallet videomøtedeltakere som vises på en gang. Mens Zoom har støttet samtidig visning av opptil 49 (7 x 7) samtidige deltakere i lang tid allerede, har tjenester som Microsoft Teams og Google Meet hatt langt større begrensninger.

Begge støttet i utgangspunktet samtidig visning av bare fire brukere. Dette ble i løpet av april økt til henholdsvis 9 og 16.

Men 49 samtidige vidoestrømmer av deltakere er tydeligvis neste steg, noe både Microsoft og Google har kunngjort at kommer.

Håndsopprekning og gruppeinndeling

Meet og i alle fall Education-utgaven av Teams får også støtte for at deltakere kan varsle i systemet at de ønsker å si noe, altså i praksis det samme som å rekke hånden i været. Begge får også en mulighet til å dele inn deltakerne, for eksempel en skoleklasse, i mindre grupper. Både Google og Microsoft kaller dette for «Breakout Rooms».

Nytt er også verktøy for å registrere møtedeltakelse.

Google lover i tillegg å komme med en egen Q&A-kanal hvor publikum kan stille spørsmål uten å forstyrre resten av samtalen, samt en mulighet for å starte sanntids deltakerundersøkelser.

Meet skal snart også få støtte for utvisking av bakgrunnen og virtuelle bakgrunner, noe flere av konkurrentene har støttet lenge. Dette er en fin funksjon for alle som ikke har den ryddigste bakgrunnen på hjemmekontoret.

Microsoft antyder at det nevnte og mer blir klart før skolestart til høsten. Google har ikke oppgitt noen tidsplan den nye Meet-funksjonaliteten, men selskapet ser ut å ha valgt en linje hvor enkeltnyheter rulles ut så snart de er klare, framfor å samle opp mye til større, men sjeldnere oppdateringer.