Fra 10. til 1. plass: Microsoft kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver for unge

For første gang vinner Microsoft tittelen som Norges mest attraktive arbeidsgiver for unge arbeidstakere, viser Young Professional Attraction Index.

Undersøkelsen utgis av rekrutterings- og bemanningsselskapet Academic Work for sjette gang i Norge.

Selskapenes attraktivitet beregnes via tre faktorer. Respondentene blir bedt om å rangere selskapene etter rykte, attraktivitet og hvor vidt de ønsker å jobbe der. Totalen utgjør rangeringen.

Undersøkelsen er besvart av personer som enten er under utdanning eller er inntil fem år inn i sin karriere.

Google har vunnet alle de fem første årene, men er i år nede på en andreplass.

Microsoft var nede på tiende plass i 2020, etter å ha vært på tredjeplass i 2019 og 2018 og fjerdeplass i 2017.

Mange nye unge

HR-direktør i Microsoft Norge, Marianne Engebrigtsen, sier i en pressemelding at selskapet har jobbet langsiktig med å ansette unge talenter og har det siste året økt andelen til over 21 prosent.

– Hos oss får de være med i de kuleste prosjektene, og de får en selvstendig rolle. Vi ser også at unge er opptatt av at vi har en tydelig bærekraftstrategi og mangfold innen både kulturell bakgrunn, alder og utdanning, sier hun.

Norges mest attraktive arbeidsgivere for unge i arbeidslivet 2021 (plassering 2020 i parantes) 1. Microsoft (10)

2. Google (1)

3. Finn.no (12)

4. Aker Solutions (6)

5. Bouvet (-)

6. Sopra Steria (7)

7. Vipps (-)

8. Sintef (5)

9. Tine (-)

10. IBM (-) Kilde: Academic Work

Microsoft har også kjørt et stort prosjekt under Covid-19-pandemien for å fremme fysisk helse, mental helse og aktiviteter som driver engasjement og gøy på jobben. Alle ansatte fikk også fem ekstra fridager og en ekstra bonus.

Ifølge Mats Furulund, rekrutteringsansvarlig i Academic Work, scorer Microsoft i år høyt i alle kategorier.

– Det er ikke til å komme unna at mange vil jobbe med den fremste teknologien og være en del av det som påvirker menneskers hverdag. Store deler av Norge har brukt 1,5 år i Microsoft Teams nå og blir stadig minnet på hvilken rolle de har spilt for mange i å kunne kommunisere og utføre jobbe sin. Jeg tror at kombinasjonen av stort selskap, internasjonalt miljø, utvikling og påvirkning lokker mange. Der treffer Microsoft godt, sier han i meldingen.

IBM tok seieren for IT-utviklere

Academic Work rangerer også de mest attraktive arbeidsgiverne for unge med henholdsvis teknologi-, økonomi-, og IT-bakgrunn.

Topp 20 for de med teknologibakgrunn: 1. Microsoft

2. Bouvet

3. Aker Solutions

4. Siemens

5. Finn.no

6. SINTEF

7. Google

8. Kongsberg Gruppen

9. Equinor

10. Statkraft

11. IBM

12. Forsvaret

13. Sweco

14. Sparebank 1

15. Veidekke

16. DNV

17. Sopra Steria

18. DNB

19. Vipps

20. Orkla

Microsoft er suveren vinner av årets teknologi-indeks, mens Google vinner årets økonomi-indeks. Den mest attraktive arbeidsgiveren for unge med IT-bakgrunn er IBM, en nykommer på lista.

Se topp 20-listene over de mest attraktive arbeidsgiverne for de med henholdsvis IT-bakgrunn og de med teknologibakgrunn til høyre.

Sintef stabile i topp ti

Indeksen har hatt en del endringer fra år til år, og det er ifølge Academic Work tydelig at det er ulikt hvor godt selskapene lykkes med å nå ut med sine budskap til unge arbeidstakere.

Topp 20 for de med IT-bakgrunn: 1. IBM

2. Vipps

3. Google

4. Sopra Steria

5. Finn.no

6. Microsoft

7. Norconsult

8. Visma

9. Nordea

10. Cisco

11. BDO

12. OBOS

13. Danske Bank

14. Skatteetaten

15. SINTEF

16. Siemens

17. Telia

18. Aker Solutions

19. Equinor

20. Intility

Tre selskaper har klart å posisjonere seg på topp 10-lista hvert år de tre siste årene. Dette er Google, Microsoft og Sintef.

– De store teknologiselskapene har gjort det bra på kåringene lenge, men det er også interessant å se at Sintef holder seg så godt. Forskning, det å tilhøre et sterkt fagmiljø og muligheten for å jobbe med innovasjon innen de mest sentrale fagområdene som påvirker samfunnet og fremtiden er attraktivt. Det er særlig unge med teknologibakgrunn som løfter Sintef, sier Furulund.

Vipps nykommer

I 2021 er Vipps og Tine for første gang inne på topp 10-lista på en henholdsvis sjuende og niende plass. Norskandelen på lista er 50 prosent, etter å ha vært rekordhøy på 70 prosent i 2020.

Fjorårets andreplasstaker NTNU er helt ute av lista. Det samme er Tesla, som hadde andreplassen i 2019.