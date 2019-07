Frankrike vedtar skattelegging av nettgiganter – USA beordrer etterforskning

Frankrikes nasjonalforsamling vedtok torsdag å innføre skatt på digitale tjenester fra internasjonale IT-giganter som Facebook og Google.

Allerede dagen før forslaget ble endelig vedtatt, beordret USAs president Donald Trump en etterforskning av skatteleggingen.

Etterforskningen kan føre til motreaksjoner fra USA, og i verste fall eskalere til en ny handelskrig, skriver Business Insider.

Målrettet mot amerikanske selskaper

Den nye loven innebærer at det innføres en skatt på tre prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel syv milliarder kroner i globale inntekter hvert år, skriver NTB.

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer uttalte i en kunngjøring av etterforskningen onsdag at de er bekymret for at Frankrikes skatteplaner er urettmessig målrettet mot amerikanske selskaper.

– Presidenten har bedt oss om å undersøke effekten av lovforslaget og avgjøre hvorvidt det er diskriminerende eller urimelig, og belaster eller hindrer USAs handel, uttalte Lighthizer.

Videre i kunngjøringen står det at USAs handelslover gir handelsrepresentanten autoritet til å «svare på andre lands urettferdige handelspraksis», og antyder dermed at det kan komme motreaksjoner.