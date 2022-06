Etter at USAs høyesterett nylig åpnet for at myndighetene kunne forby abort på delstatsnivå, har panikken satt inn blant mange, og amerikanske kvinner i hopetall avinstallerer nå apper som brukes for å holde oversikt over menstruasjonssykluser.

En slik app, Stardust, har fått en enorm økning etter at de gikk ut offentlig og lovet å kryptere sin dataoverføring. På to dager fikk de 335.000 nye brukere, mens tallet tidligere hadde ligget på rundt 3000 nye brukere per dag, ifølge Techcrunch.

Risikerer straff

Ni delstater har nå forbudt abort helt, eller innskrenket abortrettigheter, og flere ligger an til å gjøre det samme i tiden som kommer.

I verste fall risikerer kvinner som reiser til andre delstater for å få utført abort å bli straffeforfulgt for det når de kommer hjem, og påtalemyndigheten kan i slike tilfeller beordre sensitive personopplysninger utlevert fra ulike teknologiselskaper som måtte ha dem.

Og det er mye informasjon som kan underbygge en ulovlig abort.

Det kan for eksempel være informasjon om hva man har kjøpt, hvor man har reist og hvem man har kommunisert med, bare for å nevne noe. The Guardian peker på at det allerede har forekommet at en kvinnes søkehistorikk etter abortpiller har blitt brukt mot henne i retten.

Unngå mistanke

Det viktigste, skriver The Verge, er å sørge for at ingen mistenker at en abort har funnet sted. Hvis politiet i en stat der abort er forbudt først fatter mistanke, er det mange steder de kan sjekke for å finne bekreftende informasjon.

Informasjon fra Stardust og andre slike apper er ikke nødvendigvis sikker heller. I likhet med blant andre Google, er også selskapene bak disse appene forpliktet til å utlevere brukerdata dersom en domstol krever det.

Electronic Frontier Foundation (EFF) råder teknologiselskaper til å forberede seg på en hverdag der brukernes personinformasjon kan bli krevd utlevert av myndigheter som etterforsker mulige aborter, eller de som tilbyr aborter i det skjulte. EFF anbefaler at de ikke samler inn mer informasjon enn de er nødt til, både når det gjelder posisjonering og adferd, i tillegg til at all kommunikasjon bør være kryptert fra begynnelse til slutt.

– Det beste er om teknologiselskapene ikke har disse dataene når myndighetene kommer med stevninger eller andre rettslige handlinger, uttaler Shirin Mori i EFF.

Stille fra de store

Digi.no har tidligere skrevet at såkalte «geofence warrants» kan føre til at Google blir et verktøy for høyreekstreme i USA.

Imran Ahmed, sjef for Center for Countering Digital Hate, er bekymret for at dette nå kan bli langt mer vanlig i USA, og uttaler til The Guardian at «disse selskapene må tenke hardt og lenge på måtene deres plattformer vil bli brukt til å kriminalisere folk som ønsker å få tilgang til aborthelsetjenester, og de må sikre at det ikke skjer».

The Guardian skriver at de enn så lenge ikke har klart å få kommentarer om dette fra verken Meta, Uber, Lyft, Google eller Apple.

Noen av selskapene bak appene som brukes for å overvåke menssykluser har imidlertid tatt et standpunkt, og en representant for appen Clue har uttalt til avisen at de er klar over sinnet og usikkerheten fra deres brukere i USA, og vil forplikte seg til å beskytte deres personinformasjon.

Selv da er man imidlertid ikke sikker, og Stardust viste seg å ikke være så sikker som brukerne trodde. De delte brukernes telefonnummer med et analyseselskap. Dette er nok til at påtalemyndigheter kan kreve informasjon utlevert, hvis en mistanke om ulovlig abort allerede foreligger. Stardust sier dette gjaldt den gamle versjonen, og at de arbeider med en ny versjon som skal tillate anonyme brukere.

Råd for hemmelighold

Digital Defense Fund har også et sett med råd for innbyggere i USA som søker abort i områder der det kan være forbudt, blant annet: