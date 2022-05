– Google risikerer å bli et verktøy for høyreekstreme abortmotstandere

Mer enn 40 kongressmedlemmer og senatorer i USA ber i et brev til Google om at de må slutte å samle inn og lagre «unødvendig posisjonsdata» om sine brukere, skriver The Verge.

Politikerne bak brevet, som alle er demokrater, frykter at slike data kan benyttes av myndighetene til å spore opp innbyggere som har fått utført aborter i andre stater.

Etter at alt å dømme vil USAs høyesterett snart reversere «Roe vs. Wade». Dette åpner for at individuelle stater kan innskrenke retten til abort, og potensielt straffeforfølge kvinner som får det utført – også andre steder. Ifølge The Verge er det hele 20 stater som planlegger å forby abort etter at høyesterettsavgjørelsen er reversert.

Markant økning

I brevet pekes det spesielt på såkalte «geofence warrants». Dette er søknader om å få utlevert data om alle telefoner som passerte gjennom et spesifisert geografisk område i et gitt tidsrom.

Posisjonsdata fra «geofence warrants» er bare tilgjengelig ved rettsordre, men slik utlevering av posisjonsdata har hatt en stigende trend de siste årene: I hele USA økte antallet utleveringssøknader til Google fra politi og påtalemyndighet fra 941 i 2018 til 11.033 i 2020, ifølge Wired. Bare i California gikk økningen fra 209 i 2018 til 1909 i 2020. Florida, på sin side, økte fra 81 til over 800 i samme periode.

I sin artikkel peker Wired på at hvert datautleveringsønske av «geofence warrants»-typen kan omfatte hundrevis eller til og med tusenvis av mennesker.

– Google risikerer å bli et verktøy for høyreekstreme

I brevet ber politikerne Google om å kun lagre samlede posisjonsdata, og ikke på individnivå.

– Googles nåværende praksis med å samle inn og oppbevare omfattende registreringer og posisjonsdata fra mobiltelefoner vil sette selskapet i fare for å bli et verktøy for høyreekstreme som ønsker å slå ned på folk som søker råd om abort og kvinnehelse, skriver politikerne i brevet.

I rapporten The Handmaid's Trail, som ble publisert samme dag som brevet til Google, skriver Surveillance Technology Oversight Projects direktør Albert Fox Cahn at Google risikerer å bli medskyldig i å kriminalisere abort. Rapporten påpeker flere tilfeller av at søkehistorikk og oversikt over kredittkorttransaksjoner har blitt brukt mot innbyggere som har fått utført abort.

I brevet peker de 40 representantene på at Googles innhenting og lagring av posisjonsdata på individnivå ikke er nødvendig, og at Apple har valgt å minimalisere sin innhenting av posisjonsdata:

– Amerikanere som har råd til en Iphone har større privatliv fra myndighetenes overvåking av bevegelsene deres enn titalls millioner amerikanere som bruker Android-enheter, heter det i brevet.

Ikke nok

Posisjonsdata av typen «geofence warrants» er allerede et verktøy politiet i USA bruker aktivt. I februar 2022 skrev The Verge at FBI blant annet benyttet «geofence warrants» for å etterforske et forsøk på brannstiftelse under Black Lives Matter-protestene i Seattle i 2020.

– Det er ikke nok for teknologifirmaer å si at de er «pro-choice», de må slutte å samle inn data som setter gravide mennesker i fare. Det er ingen måte for Texas å stasjonere statspoliti ved hver abortklinikk utenfor staten, men med data fra Google og andre selskaper trenger de ikke det. Hvis teknologigigantene ikke handler snart, vil vi se gravide som søker abortomsorg utenfor staten, bare for å komme hjem til en arrestordre, skriver Cahn.