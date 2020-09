Frykter ny koronastenging: Universitetet mangler utstyr til fjernundervisning

Smitten i Oslo øker, og en ny nedstenging er ikke utenkelig. Jussprofessor Martin Langford mener at Universitetet i Oslo ikke er godt nok forberedt hvis det skulle skje.

Til Uniforum , Universitetet i Oslos nettavis, sier jussprofessoren at universitetet ikke er godt nok forberedt, og at ansatte mangler grunnleggende utstyr for å kunne drive med digital fjernundervisning.

– Det er i noen tilfeller så enkle ting som kamera til PC, og lagringsplass til nødvendig programvare og videoer som mangler, sier Langford.

Etterlyser utstyrspakke til de ansatte

I forrige semester var det dugnad, og alle gjorde det man kunne, med det man hadde. Til høsten var det alminnelig forventning at kvaliteten på digital undervisning og støtten til det skulle bli litt bedre, fortsetter han, men mener det er stor forskjell fra fakultet til fakultet, og etterlyser en grunnpakke med utstyr, slik som Oslo Met har fått på plass.

Langford, som vant UiOs utdanningspris i fjor, trekker blant annet fram videokompetanse som viktig for kvaliteten på den digitale undervisningen, for eksempel ved å legge opp til såkalt «flipped classroom». Det går ut på at studentene mottar formidling gjennom kortfattete videoer i forkant av undervisningen, mens undervisningstiden brukes til samhandling, dialog og læringsaktiviteter.

– Det er ikke bare å snakke i to ganger førtifem minutter på Zoom, sier han.