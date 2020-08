Frykter personopplysninger er på avveie etter dataangrep

Sykehuset Innlandet frykter at personopplysninger er kommet på avveie etter å ha blitt utsatt for et dataangrep som ble oppdaget i helgen.

Angrepet mot sykehuset ble avdekket lørdag. I en pressemelding fra sykehuset mandag morgen går det fram at ledelsen antar den ukjente angriperen har hentet ut data fra flere tjenester som er koblet til internett.

Ifølge sykehuset antas det at trusselaktøren kan ha hentet ut personsensitiv informasjon fra disse tjenestene. De berørte tjenestene er isolert og gjort utilgjengelige for å hindre ytterligere skade, skriver sykehuset.

– Dette er en svært beklagelig situasjon som vi tar på største alvor. Forholdet er meldt Datatilsynet, Politiet og Fylkesmannen i Innlandet, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Innlandet dekker 42 kommuner i Innlandet fylke og dekker et befolkningsområde på 368.000 innbyggere. Ved utgangen av 2019 arbeidet 8.768 personer ved sykehuset.