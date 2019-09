Ga beskjed om at levetiden på helt nye Chromebook nærmer seg slutten

Mange er ikke klar over det, men alle Chrome OS-baserte enheter har en utløpsdato. Det er ikke en merkelapp du finner under maskinen, men ikke desto mindre tikker klokken mot null.

Google tilbyr i utgangspunktet en støtte som varer i 6,5 år. Etter det får du ikke lenger nye versjoner eller sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet.

Utløpt støtte gir økt risiko for sårbarheter som måtte dukke opp, men også at tjenester som stadig videreutvikles, herunder Gmail og Google Maps på sikt kan slutte å virke.

Det spesielle er at enhetenes supportperiode er knyttet til når det innebygde hovedkortet eller maskinvareplattformen (innmaten) ble lansert. Det har ingenting med når du kjøpte produktet å gjøre.

I norske butikker er det fullt mulig å kjøpe en Chromebook i dag, som kan ha mindre enn to år igjen av programvarestøtten. Vi har samlet noen eksempler lenger ned i saken.

Skremt

En feil som oppsto i forrige uke har bidratt til å sette søkelyset på utløpstiden til slike datamaskiner.

Google har nemlig begynt å informere berørte kunder et halvår før støtten blir avviklet, men kom i skade for å advare kunder med flunkende nye maskiner. Det skriver Arstechnica.

Feilen ble raskt rettet opp og berørte kun et fåtall. Nærmere bestemt de med såkalte Canary- eller Dev-versjoner av Chrome OS, som er eksperimentelle forhåndsutgaver av operativsystemet.

Ifølge nettstedet var det ingen grunn til panikk, med mindre man faktisk kjører den siste stabile utgaven eller beta-versjonen av Chrome OS. Da må du gjerne få panikk, skriver Arstechnica med henvisning til at da er maskinens støtte i ferd med å avvikles.

Varighet på under to år

Her kan du lese hva Google selv skriver om varsel om slutt på støtte. De har også en lang liste over ulike modeller, sortert under produsentnavn, med opplysning om dato for utløpstiden. Det er en oversikt du bør merke deg hvis du vurderer å kjøpe en Chromebook.

Digi.no har undersøkt et utvalg av Chromebook-modeller som for tiden selges i norske nettbutikker. Flere av dem har kortere tid igjen enn mange skulle tro.

** Asus-modellen Chromebook Flip C434 har for eksempel utløpsdato juni 2024, altså noe under fem år. Det er ikke en særlig lang levetid for en maskin som i dag selges for 6.500 kroner.

** Verre er det hvis du kjøper Chromebook CB5-312T fra Acer, som i skrivende stund tilbys fra 4.500 kroner. Her er det kroken på døra allerede i september 2021, om knappe to år.

** Chrome x360 11 G1 fra HP har omtrent fire år igjen av levetiden. Det bør tas med i regnestykket når modellen koster rett over 5.000 kroner.

** Hva med kostbare HP Chromebook 13 G1? Toppspekket kan den fort lette lommeboken for mer enn 15.000 kroner. Hvor lenge varer den? Ikke lenger enn til november 2022.

** Acer Chromebook CB3-532 er ute av gamet allerede august 2021. Støtten til en maskin flere norske nettbutikker selger for drøyt 3.100 kroner varer altså i godt under to år.

** Lang billigere Chromebook 14 fra samme produsent har utløpsdato ennå tidligere. I juni 2021 løper tiden ifra maskinen, som riktignok er blant de rimeligste i markedet med en pris fra 1 690 kroner i dag.

Noen som husker Chromebook Pixel? Googles luksusutgave kom riktignok aldri til Norge, men ble i årene 2013-2017 solgt i USA til en pris på 1300 dollar. I juni 2018 løp levetiden ut. Og den aller første Chromebook-prototypen Cr-48 fikk nådestøtet allerede i desember 2015.

Liv etter døden

Google gjør et poeng av følgende: Hvis du får opp meldingen «Siste programvareoppdatering», så kan du selvsagt fortsatt bruke chromebooken. Men den mottar altså ikke lenger oppdateringer fra Chrome OS.

Da har du i bunn og grunn to muligheter. Enten å fortsatte med et usikkert operativsystem, eller å vurdere et alternativ. For eksempel ved å installere en Linux-distribusjon i stedet for Chrome OS.