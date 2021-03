Galaxy A42 er mye billigere enn Galaxy S21 og Iphone 12 – men god

Er det virkelig nødvendig å bruke veldig mange tusenlapper på en mobiltelefon? Det er kanskje et dumt spørsmål i Norge hvor svaret stort sett er ja. Ikke bare kjøper vi dyrt, over halvparten av oss kjøper Iphone, og de er ikke kjent for sine forbrukervennlige priser, men slik er det blitt.

De var tidlig ute og hengte ut kroken. Så røska de til i riktig øyeblikk, og der hang halve Norge – og trives med det.

Men verden er så mye større enn Iphone. Spesielt hvis vi ser på hva du egentlig trenger av en mobil. Vi har sett på en Iphone 12 8/128GB, og den tilsvarende modellen til Samsung; S21. Så har vi sett på hva du går glipp av om du velger å spare 6 – 7 000 kroner ved å renonsere litt på spesifikasjonene ved heller å kjøpe en Samsung Galaxy A42. Det er jo stor sannsynlighet for at du skal bytte telefon om et par år likevel. Da kan du regne med å spare over 3000 kroner året ved å kjøpe godt nok i stedet for det du ønsker deg.

Er toppmodellen så mye bedre?

Selvfølgelig er de det, men det er avhengig av hva du ser etter. Galaxy A42 har også AMOLED-skjerm. Til og med den største av disse på 6,6 tommer. Det er ikke vanlig i dette prissegmentet. Så kan man selvfølgelig innvende at den har en god del lavere oppløsning enn de to andre. Men selv 720 x 1600 piksler er greit nok for de fleste. Den har også Gorilla Glas 3 skjerm. Ikke like sterk som den varianten vi finner i de to dyreste.

Batterilevetid er viktig på en mobil. Det er jo mer enn størrelsen på batteriet som avgjør hvor lenge det er liv i den. Men ikke desto mindre; «Size matters» som det het i reklamen for Godzillafilmen. A42 har hele 5 Ah batteri. Det er veldig bra, men ikke unikt for billige telefoner. Motorola har både 5 og 6 Ah og de er veldig billige. At den har lengst batterilevetid av disse tre er det ingen tvil om.

2-3-4: iPhone 12 har 2 kamera bak. Galaxy S21 har tre, Galaxy A42 har fire. Når det er sagt sier ikke antallet noe om kvaliteten. Foto: Odd Richard Valmot

5G

Vi forventer selvfølgelig at alle telefoner i topp- og midt-segmentet har 5G. Det er ikke så åpenlyst at en telefon til under 3000 kroner har det, men det har Galaxy A42. Ikke det at nytteverdien er til å ta og føle på, men kanskje den blir det. I dag er det mest når du kjører hastighetstester at gleden bruser.

Så med stor AMOLED-skjerm, størst batteri og 5G. Hvor blir det av pengene når vi kjøper telefoner som er tre ganger så dyre? Det vi mistenker (vet) er at marginene på de dyre telefonene er mye større. I alle ledd. Produsentene tjener mye mer på toppmodellene enn på de billige. Både i kronebeløp og i prosent.

Selvfølgelig kan de også by på en del mer påkostede detaljer. Det skulle da bare mangle. For det første er det bedre kameraer. Både sensorer og optikk er av den dyre sorten. Det samme kan sies om prosessorene. Så er det kostnader til forskning og utvikling. De store produsentene bruker enorme beløp årlig for å holde toppmodellene i tetsjiktet og det blir mer og mer kostbart. Det er penger som i neste om gang kommer telefoner imellom- og billigsegmentet til gode og som gjør at det ikke koster så mye å ta fram disse.

Kamera

Det er lenge siden billige telefoner hadde bare et kamera. Galaxy A42 har fire bak og et foran. Av de fire er det ene et dybdekamera, så det er der for å støtte avstandsmåling og skape bedre bokeh-bilder. Hovedkameraet er et 48 MP kamera, som riktignok kan fotografere høyoppløst, men som til vanlig slår sammen fire og fire piksler slik at det blir en 12 MP sensor med 1,6 µm piksler.

Teoretisk er jo dette veldig bra. Bedre enn Iphone sitt 12 MP hovedkamera på med 1,4 µm piksler og litt dårligere enn S21s 1,8 µm piksler. Men det er mer enn én parameter ute og går her. De to toppmodellen kan skilte med dual pixel fokusering, det vil si at hvert piksel er delt i to for å gi bedre faseinformasjon til fokuseringen. De har også optisk stabilisering som gjør at man kan ha lenger lukketid og slippe inn mer lys. Iphone 12 har også en blenderåpning på f/1.6, mens de to Samsungene har f/1.8. Og så er det selvfølgelig hvor god selve sensoren og optikken er.

Når det er sagt kan vi konstatere at selv billige Galaxy A42 tar gode bilder med god belysning. Det er millioner av motiver og ulike lysforhold som kan fotograferes. Noen ganger er iPhone best, noen ganger er det S21 som topper. Men A42 er sannelig ikke langt bak. Oppløsningen i bildene er ypperlig. Også når lyset begynner å bli dårlig. Dette, det vil si hovedkameraet, er rett og slett veldig bra for pengene.

Kamerautstikk: Fra venstre: S21, A42 og iPhone 12 Foto: Odd Richard Valmot

Men når det virkelig blir mørkt er det slutt på egenskapene. Det blir bare svart. Vi tok noen nattbilder på hytta etter at det ble mørkt og hadde forventet et slikt resultat. Det morsomme, mer enn nyttige, er at iPhone-en faktisk produserer noe som øyet ikke kan se. Men det vinner ingen fotokonkurranse. S21 klarer ikke se så mye, men bildet blir bedre og mer likt det som er mulig å se.

Tele

Verken Iphone 12 eller Galaxy A42 har telekamera. Det har S21. Mens de to første kan zoome digitalt til 3X, er det ekte forstørrelse på telekameraet til S21. Resultatet blir selvfølgelig deretter. To ganske dårlige og et knivskarpt. Det er kanskje ikke alle som er vant til å ha telefon med telekamera, men det er veldig nyttig/morsomt når man blir vant med det.

Alle har derimot et vidvinkelkamera. Det vil si et som forminsker til 0,5X.

Makro

Som veldig mange billigtelefoner har A42 et makrokamera som sitt tredje kamera. Tydeligvis er det et billigere kamera å lage enn et telekamera. Det er jo greit å kunne ta bilder av små ting, men det kan de to andre også gjøre ved å bruke hovedkameraet.

Iphone 12 har bare to kameraer.

Lyd

Lyd er viktig på mobiler, selv om de fleste foretrekker å høre via en eller annen tilkoblet høyttaler, eller et Bluetooth headset eller ørepropper. Men av og til hører vi rett fra mobilen. Da er det lett å skille klint og hvete. Dessverre for A42 er lyden dens lite hvete og mest klint. S21, derimot har nesten uvirkelig god stereolyd fra noe som er så lite. Galaxy A42 har bare en høyttaler. Den gjør en grei jobb som radio, men har ikke verken det lydnivået eller basstrøkket som S21 kan varte opp med. Det samme kan sies om Iphone 12. Hvem av de to dyre modellene som er best er kanskje litt smak og behag, men vi mener Iphonen kanskje har et ørlite forsprang.

Trenger du mer?

Etter dette, er det nødvendig å betale tre ganger mer for å få topp mobiltelefon? Eller holder det med en brukbar en. Det kommer an på mange ting. For noen er mobilen omtrent som klær. Man vil vise seg i noe spesielt, lekkert og dyrt, selv om billige klær også holder varmen like bra. De billige har ikke toppen av design. Det ville går ut over egne toppmobiler. Det er lett å se at S21 ser bedre ut enn A42. For mange er utseende viktig, men når du ikler mobilen et nødvendig deksel. Hvor mye er det igjen av det påkostede utseende da? I mørket er alle katter grå, kan omskrives til at med deksel er alle mobiler like.

3DMark Wildlife Bilder i sekundet Geekbench 5 Multi Geekbench 5 Single Geekbench 5 Compute Samsung A42 1106 6,6 1987 660 1270 Samsung S21 5583 33,4 3430 1096 7337 iPhone 12 7553 45 3726 1596 9432

Vi tror mange burde se litt nøyere på hva de egentlig trenger i en mobil. Spesielt når du kan få slike som Galaxy A42 med AMOLED-skjerm, 5G og mer til. Det skal sies at ytelsesforskjellen vi måler er betydelig, og ikke uventet er det Iphone som leder. Poenget er nok at jakten på mer ytelse er noe de færreste egentlig klarer å utnytte. Med unntak av dem som virkelig har kastet seg på avanserte mobilspill. De færreste trenger også de beste kameraene. Under vanlige lysforhold er det nesten ikke mulig å se forskjell.

Selvfølgelig vinner Samsung Galaxy S21 5G og Iphone 12 på nesten alt. Men hvis vi legger prisen i potten, som er tre ganger høyere – vinner de da?

Tallenes tale:

Iphone 12 4/128GB, fra 9 500 kroner

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB, fra 9 000 kroner

Samsung Galaxy A42 5G 4/128GB, fra 2 900 kroner