Det tok ikke mange dagene fra Apple lanserte sin nye «billigtelefon» Iphone SE til Samsung også lanserte en billig smarttelefon. Timingen er etter alle solemerker tilfeldig, men siden de er lansert så tett sammen på kalenderen, hvorfor ikke sammenligne Samsung Galaxy A13 med den nye Apple Iphone SE?

Hva koster gildet?

La oss like gjerne begynne med å la de to rivalene definere «rimelig» gjennom sine respektive telefoner:

Samsung Galaxy A13 får en veiledende pris på 1990 kroner. Det er ikke all verden for en smarttelefon, selv om det allerede er en forhandler der ute som forlanger litt over tre ganger så mye for den.

Apple Iphone SE (2022) i 64 GB-versjon selges for kr 5290 kroner og oppover.

Minne

Begge har altså 64 GB lagringsminne, men Iphone SE finnes også i versjoner med 128 GB og 256 GB, som koster henholdsvis 700 og 2000 kroner mer enn 64 GB-versjonen. For prisen av 196 GB kunne man altså fått en hel Galaxy A13.

På det meste annet er det A13 som kommer seirende ut på dette punktet: Den leveres med 4 GB RAM, mens Apple stiller med 3 GB, og der A13 kan utvides med et micro-SD-kort på opptil 1 TB (i skrivende stund koster de billigste av sorten 1688 kroner) mangler Iphone SE utvidelsesmuligheter overhodet på minnefronten.

Vel, med mindre man tar en minnepinne i bruk da, men det ser vi bort fra i denne sammenhengen. Ikke bare kan begge telefonene bruke denslags, men det er også litt upraktisk å ha stående semipermanent i telefonen.

Skjermen, da?

Her ser det litt bedre ut for Apple, som har gitt Iphone SE en IPS-skjerm – en teknologi kjent for gode farger – der A13 til sammenligning er utstyrt med en TFT-skjerm. Atskillig eldre skjermteknologi fra Samsung, altså, selv om også denne etterhvert har modnet ganske mye.

Men A13 har fått en 6,6" skjerm som dekker hele fronten, der Apples bidrag er 4,7" og ikke gjør det. Oppløsningen er henholdsvis 1080 x 2408 og 750 x 1334. Apple påberoper seg ekstra hardt glass i skjermen, mens Samsung oppgir Corning Gorilla Glass 5 for sin A13.

Kamera, hvordan ser det ut der?

Også her ser det på papiret ut som seieren går til Samsung. A13 får et 50 megapikslers hovedkamera med f/1.8, foruten en ultravidvinkel på 5 megapiksler og f/2.2 og et dedikert makrokamera på 2 megapiksler og f/2.4. Det står også oppført et «dyp»-kamera, hva det nå måtte være, med samme spesifikasjoner som makrokameraet. På fremsiden har A13 et 8 megapikslers kamera med f/2.2.

A13 har en del flere kameraer enn Iphone SE. Kan Apple kompensere med prosessorkraft og programvare? Foto: Samsung

Apples Iphone SE i 2022-versjon har ett kamera på hver side, med henholdsvis 12 og 7 megapiksler. Også disse får f/1.8 og f/2.2.

Man kan selvsagt ikke sammenligne megapikselantall på denne måten og si noe meningsfylt om kamerakvaliteten, spesielt ikke uten å ha testet begge to. Samtidig synes det jo ganske klart som om det mest påkostede produktet av disse to også er det billigste.

Hva med prosessoren, hjernen i det hele?

Også her kan vi ikke sammenligne godt uten å ha testet, prosessorer har forskjellig ytelse uansett hva spesifikasjonslisten sier. Men siden den nå engang er alt vi har inntil videre, la oss sammenligne den:

Iphone SE får en nyutviklet Apple A15 Bionic 6-kjerners prosessor, som visstnok skal være like rask som de dyrere modellene. Dette skal visstnok også gi telefonen bedre batteritid enn forrige utgave, i tillegg til at den nå får støtte for 5G.

Samsungs A13 på sin side utstyres med en åttekjerners prosessor, men nøyaktig hvilken har de ikke oppgitt, utover at kjernene i den kjører på 2.2 GHz og 2.0 GHz. Også denne støtter 5G, og batteritiden oppgis til å kunne vare i over to døgn. Akkurat dette siste må tas med en klype salt, da det er Samsungs egne målinger og etterfølges av en aldri så liten asterisk i spesifikasjonslisten.

Batteri

Og apropos batteriet. Samsung A13s batterier er på 5 Ah og skal støtte 15 watt hurtiglading. Det spørs hvor hurtig ladingen blir på bare 15 watt, men hurtigere enn standarden i «gamle dager» er det nok.

Apple har ikke oppgitt hvor stort batteriet i SE er, men telefonen skal kunne støtte 18 watt hurtiglading, altså litt bedre enn A13, potensielt. SE skal også støtte trådløs Qi-lading, noe A13 ikke gjør.

Fysisk

Det er ikke bare skjermen som er større, hele A13 er større enn Iphone SE, med 195 gram mot Apples 144 gram. Her spørs det hva man prioriterer – skjermstørrelse eller lommevennlighet.

Iphone SE skal være vannbeskyttet i henhold til IP67-standarden, mens A13 ikke kan skilte med noe slikt. Til gjengjeld har A13 fremdeles en minijack til klassiske hodetelefoner, dersom du skulle ønske eller trenge noe slikt.

Annet

Kort oppsummert er det ingen tvil om at Iphone SE kan være et godt produkt – det må vi teste for å finne ut av – men det synes også klart at Apple med denne modellen må benytte prosessoren og effektiv programvare for å kunne ta opp kampen mot sine konkurrenter til en brøkdel av prisen. De fysiske spesifikasjonene ser nemlig stort sett en del bedre ut for A13 enn Iphone SE.

Og for prisen av én Iphone SE er du ikke langt unna å kunne kjøpe deg tre Samsung Galaxy A13. Da må det være lov å klage hvis ikke Apple Iphone SE viser seg å være betydelig bedre.