Gamere blir rekruttert som piloter i det danske forsvaret

Det danske forsvaret går på målrettet jakt etter unge gamere i stillinger som flyveledere, pilot eller radaroperatør.

Forsvarsdepartementet i Danmark skriver ifølge Danmarks Radio at de vil rekruttere gamere som har egenskaper som er etterspurt i forsvarssammenheng.

– Vi har erfart at gamere har gode reaksjonsevner, er gode til å skape oversikt i pressede situasjoner og har blant annet sterkere visualiseringer i forhold til alminnelige unge, sier major og seksjonssjef Anders Bech til dr.dk.

Romfølelse og gode strategiske evner er også egenskaper det danske forsvarsdepartementet mener at gamere har.

– Alt er evner vi virkelig har bruk for, sier Bech.

Manpower og Evry i Norge

I Norge har Manpower også gitt erfaring fra gaming anerkjennelse gjennom å oppfordre jobbsøkere til å sette gaming på CV-en.

I Manpower oversetter de ferdigheter fra konkrete spill til erfaring som er relevant for arbeidslivet.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har sagt at erfaring med dataspill kan være en styrke, og også Evry vurderer å be søkere skrive det opp på CV-en. Noen gamere mener imidlertid at det fortsatt er stigmatiserende å spille mye.

Forsvarsdepartementet i Danmark sier de vil gå i gang med en målrettet innsats for å rekruttere gamere, og har innledet et samarbeid med det danske forbundet for esport.

Her kan du lese hva det danske forsvarsministeriet skriver.