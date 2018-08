Manpower: Sett spillingen din på CV-en

Har du spilt mye Starcraft 2, Sid Meier’s Civilization eller andre strategispill?

Da mener Manpower at du kan skrive at du har trent på ferdigheter som å være snartenkt, tenke taktisk, improvisere, takle motstand, være nøyaktig. Blant annet.

Forskning viser at det er en sammenheng mellom hvor mye dataspill ungdom spiller, og hvor gode de er til å løse ulike problemstillinger, samarbeide og tenke strategisk.

Den forskningen har Manpower tatt med seg når de skal finne arbeidstakere til kundene sine.

Oversetter kompetanse

– Vi har jo lenge oversatt kompetanse fra for eksempel militæret og fra idretten, og vært opptatt av å fortelle både jobbsøkere og arbeidsgivere hvilke egenskaper som er overførbare og nyttige i arbeidslivet, sier markedssjef i Manpower, Camilla Lunde Gabrielsen.

Manpower har utvidet CV-registreringsskjemaet sitt nå i august, slik at alle kandidater hos dem fyller ut en CV der det også er et punkt med spillerfaring.

– Det finnes gamere i alle aldre, men det er klart at kandidater som er ganske unge og ikke har masser arbeidserfaring får noe mer å vise til og mer å snakke om. De får litt hjelp til å fremsnakke seg selv, sier Gabrielsen.

Mener spillingen gir overførbar kompetanse

Etter at muligheten til å sette spillerfaring på CV-en ble tilgjengelig 21. august, har flere jobbsøkere fylt inn hva de har slags spill de spiller.

Når de kommer inn for å bli intervjuet hos Manpower, er det utgangspunkt for å snakke om hvilke ferdigheter spillingen har gitt. Kanskje har spillingen også ført til samarbeid med andre spillere i virkeligheten, og kanskje har de ønsket å hacke spillet for å skjønne det bedre.

Det er kompetanse som kommer til nytte i arbeidslivet.

Markedssjef Camilla Lunde Gabrielsen og informasjonssjef Sven Fossum i Manpower. Foto: Manpower

Tilbakemeldingene fra vikarene har vært positive, særlig fra de som spiller mye. Mange har ifølge Lunde sagt at det er godt at det endelig er noen som tar dette på alvor.

– De har ikke sett på det som en erfaring som er relevant nok til å sette på CV-en. Vårt inntrykk er at man på mange måter får satt ord på ferdighetene man har allerede, sier Gabrielsen.

På jakt etter kilder til kompetanse

Kommunikasjonsdirektør i Manpower Sven Fossum mener at det faktisk er en vinn-vinn-vinn-situasjon, der både Manpower, kundene deres og vikarene vinner.

– Vår rolle i samfunnet er å finne de best egnede kandidatene, og vi er alltid på jakt etter kilder til kompetanse, sier Fossum.

Derfor satt de og drodlet litt rundt hva slags kompetanse spilling gir, nå når mange jobber digitaliseres.

– Det er egentlig en tanke som har modnet litt etter hvert. Vi er et arbeidsmarked der vi aldri får tak i nok av den kompetansen vi trenger, sier Fossum.

Trenger fortsatt utdanning og erfaring

Men de understreker at erfaring fra spill ikke er det eneste saliggjørende for å få en jobb. Utdanning og yrkeserfaring er fortsatt nødvendig.

Kompetanse fra spill er noe du kan føre opp på linje med andre tilleggserfaringer som verv i idrettslaget eller politikken.

De første vikarene er allerede ute i jobb hos Manpowers kunder. Blant annet elektro-nettbutikken Komplett.no har sett verdien av kompetanse fra spilling.

– Den første vi fikk ut, var en som skulle jobbe med kundeservice. Det var en ganske teknisk jobb, der det var nødvendig å ha gode kunnskaper om data i bånn. Da var det enkelt for kunden å se nytten av spillerfaring, sier Fossum.

