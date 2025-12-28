Gaming i julen er mer sosialt enn foreldrene tror

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Julepynt, nisseluer, juletilbud i butikken og et dryss av snø. I desember er julestemningen på topp i dataspillene.

– Julen ser egentlig ikke så ulik ut i spill og i den fysiske verden, sier Oslo Met-forsker Kamilla Knutsen Steinnes.

Sammen med kollega Clara Julia Reich forsker hun på dataspill. De ser at spillingen er en viktig sosial arena for mange barn og unge, ikke minst i høytider som julen.

Pynter og gir gaver i spillet

Det er en kultur for å gi gaver i dataspill, og barna liker godt å bytte, låne og gi hverandre ting, forteller OsloMet-forsker Clara Julia Reich. Foto: Oslo Met

– Gaming kan være en fin måte å kose seg og ha det gøy på i julen, kanskje sammen med venner eller familie, sier Reich.

I spillet kan de være sammen selv om de feirer jul på forskjellige steder.

Mange pynter og tar på seg juleantrekk i spillene, det er egne julearrangementer, og flere av de mest populærere streamerne donerer penger til gode formål.

Det er en kultur for å gi gaver, og barna liker godt å bytte, låne og gi hverandre ting inne i spillet.

– Erfarne spillere gir ofte gaver, spesielt til de som er nye, eller til spillere som ikke er så veldig gode, sier Steinnes.

Det er fordi de vet hvordan det føles å være ny i spill og bare ha gratis skins, forklarer hun.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Fra genial idé til vekstkapital: Slik får du investorene med

Skins gjør det mulig å endre utseendet til spillkarakteren, i form av klær, utseende, utstyr eller våpen.

– Hvis du bare bruker gratistingene, sender det et signal om at du ikke har penger eller ikke har brukt mye tid – og dermed ikke er så god i spillet.

Heller skins enn ekte klær

– Vi ser at norske barn og unge ofte setter opp ønskelister i spill, og flere ønsker seg heller skins i spillet enn klær til seg selv. Det viser hvor viktig spillkarakteren er for barn, sier Steinnes.

Noen voksne er skeptiske til å gi barna spillgaver og tenker at det er penger ut av vinduet.

– Men for barn oppleves gaver i spill som noe veldig sosialt og verdifullt. Det er det samme som å få en fotball til jul.

Vil ha med foreldrene

Ifølge tall fra Medietilsynet gamer så mange som 86 prosent av alle mellom 9 og 18 år, halvparten av dem daglig. Dermed er dataspill en av de viktigste fritidsaktivitetene for barn og unge.

Forskerne tror ikke den bevisstheten har sunket inn hos alle foreldre. De råder dem til å prøve å forstå hvorfor dette er så viktig for barna.

– Noe barna elsker, er hvis foreldrene tar seg tid til å spille litt med dem. Det er det beste de vet, sier Reich.

For noen kan jul med familien også være komplisert og vanskelig.

– Da kan dataspill være en fin mulighet til å få en pause. Det kan være en trygg arena hvor man føler på mestring og glede.

Møter venner

Det er en myte at barn møter mange fremmede i dataspill, de aller fleste spiller med vennene sine, sier Kamilla Knutsen Steinnes. Foto: Oslo Met

Men hva med farene som kan lure i dataspill?

– Det har vært en myte at barn møter mange fremmede i dataspill, men det er veldig sjeldent. De aller fleste spiller med vennene sine, sier Steinnes.

– Det å spille med fremmede er ikke like gøy og sosialt. Barna liker å være sammen med vennene sine og fortsetter ofte samtalene fra skolen eller fritida når de gamer.

Reich sier at mange barn er oppmerksomme på farene og er ganske forsiktige. Det er vanlig å ha lukkede spillkontoer, og mange spiller også på egne servere der bare vennene har tilgang. Likevel mener hun det fortsatt er viktig at man snakker om det og at det er bevissthet rundt problemet.

Vanskelig å rive seg løs

Noe som kan bryte juleidyllen, er når poden ikke klarer å rive seg løs fra spillet i tide til å rekke juleselskap med familien.

– Spillene er designet for å holde deg der så lenge som mulig, for da tjener de penger.

Slik manipulerende design gjør det vanskelig for dem som spiller å avslutte, og for barn kan det være en ekstra utfordring.

Forskerne oppfordrer foreldrene til å snakke med barna om hvordan dette virker og være åpne om at det kan være vanskelig å rive seg løs, også for voksne.

Samme mekanisme finnes i spillbutikkene, der det ofte er tidsbegrensede tilbud med nedtelling, noe som kan skape stress og en redsel for å gå glipp av noe.

– Vi har sett nedtellingsmekanismer på så lite som 60 sekunder. Da kan man lett ta lite overveide valg og bare trykke på kjøp.

Forskerne ser at det kommersielle presset mot barn er stort, og at det øker rundt høytidene.

– Den gode nyheten er at det har noen barn òg lagt merke til. De er veldig kritiske og har god forbrukerkompetanse. Det er nok fordi de møter på så mye av det.

Artikkelen ble først publisert på Oslomet.no