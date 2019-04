Linus Torvalds mener sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram er en pest som promoterer dårlig oppførsel blant brukerne.

– Jeg hater de moderne sosiale mediene. På internett får ingen med seg det som blir sagt mellom linjene. Siden man ikke snakker med hverandre ansikt–til–ansikt går man ofte glipp av humor og sarkasme. Mange vil derfor overreagere på ting som blir formidlet, sier han i et intervju med til Linuxjournal.

Trakk seg tilbake i fjor

Torvalds mener ikke dette bare er et problem for de sosiale mediene. Linux–faren har selv en krøkkete historie med å kommunisere skriftlig.

I midten av september i fjor skrev Torvalds i sin ukentlige oppdatering til Linux–utviklere verden over at han valgte å ta seg en pause fra sjefsrollen i selskapet.

Det skjedde etter at han ble konfrontert med sin mangeårige oppførsel fra ulike deler av Linux–miljøet.

Episodene fra Torvalds har vært mange og innholdsrike. I 2012 fikk Red Hat–utvikler Mauro Carvalho Chehab passet påskrevet da han prøvde å gi en forklaring på hva som gikk galt etter en kernel–patch. «Mauro, SHUT THE FUCK UP!», skrev Torvalds i en epost til utvikleren.

WHAT THE F*CK IS GOING ON?

Episoder som dette har det vært mange av, og i 2018 skrev finnen: «WHAT THE F*CK IS GOING ON?» – om en patch som ble sluppet til Linux–kjernen, og fortsatte med å kalle hele pakken for: «COMPLETE AND UTTER GARBAGE.»

Etter oppvasken bestemte Torvalds seg for å ta noen ukers pause som øverste leder for utviklingen av Linux–kjernen. I løpet av disse ukene ble det gjort en rekke endringer i de etiske retningslinjene i selskapet for å ta brodden av kommunikasjonsutfordringene som hadde pågått siden oppstarten.

Torvalds mener problemene Linux–miljøet har slitt med, også er svært tilstedeværende i de ulike sosiale mediene. Han mener hele «lik og del»–modellen er noe søppel.

– Ingen tar seg bryet med å kvalitetssikre det de skriver. Faktisk er sosiale medier rigget for det motsatte av kvalitetssikring der man prøver å fremprovosere en emosjonell respons som ofte fører til at noen ikke klarer å besinne seg, argumenterer han i intervjuet med Linuxjournal og fortsetter:

– Spyr ut idioti

– På toppen av dette skriver mange anonymt, noe som gjør det hele bare verre. Jeg er faktisk en motstander av at man skal kunne ytre seg anonymt. Mange blander sammen privatliv og anonymitet, og tror de to er det samme.

– Det mener jeg er feil. Anonymitet er viktig om du er en varsler, men om ingen kan verifisere identiteten din, mener jeg at idiotien du spyr ut på sosiale medier ikke burde være synlige for allmenheten.

Det opprinnelige hobbyprosjektet til Torvalds er i dag alt annet enn et gutteromsprosjekt. Linux–kjernen støtter mer enn 80 ulike arkitekturer.

For 20 år siden var Linux bare en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Milliarder av brukere

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og nærmere 1,5 milliarder Android–enheter kjører med Linux–kjernen i bunn av sitt operativsystem.

Dermed har Linux–prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, skrev den britiske teknologiavisen The Register i februar 2017.

I utvikleråret 2016–17 jobbet 1 681 utviklere fra rundt 225 ulike selskaper med å videreutvikle Linux–kjernen, som nå består av 25 millioner kodelinjer.

I gjennomsnitt legges det til rundt 15 filer og 7 500 kodelinjer hver dag.

C er fortsatt mest effektivt

Store deler av Linux–kjernen er gjennom mange år skrevet i C. Linus Torvalds mener det er det mest effektive språket som finnes i dag for å løse denne type oppgaver.

– Det finnes ikke noe bedre programmeringsspråk enn C for å lage et operativsystem. Programmeringsspråkene som er aktivt under utvikling er ikke for lavnivåprogrammering som vi er avhengige av.

– De nyere språkene er gode for å lage enkle programmer som har fancy brukergrensesnitt, men har ikke kapasiteter til å gjøre det vi trenger for å bygge en kernel. Som for eksempel lavnivå minnehåndtering.

– Det kommer nok til å komme et rammeverk-språk for å lage drivere og lignende, og faktisk har vi også utviklet et eget språk for konfigurasjon av Linux-kjernen. Selvfølgelig bruker vi flere språk, men store deler av kjernen er skrevet i C, argumenterer Torvalds til Linuxjournal.