Gartner: – Mange av bilprodusentene vil snart designe sine egne mikrobrikker

Den globale mangelen på mikrobrikker har rammet mange bransjer, men det er i bilindustrien det har kommet tydeligst fram. Det er lang ventetid på å få levert mange nye biler, og flere bilprodusenter har sett seg nødt til å kutte i funksjonaliteten til bilene for i det hele tatt å få levert dem.

Mange har forsøkt å estimere når denne situasjonen vil være over, men estimatene spriker så mye og forskyves stadig. Det eneste som er sikkert er at det ikke vil ta slutt med det aller første.

Kompleks forsyningskjede

Analyseselskapet Gartner mener nå at 50 prosent av de ti største bilprodusentene vil ha startet å designe egne brikker innen 2025. Antallet bilmerker som berøres av dette, vil trolig bli mye høyere. Mange av de store bilprodusentene eier flere bilmerker.

– Forsyningskjedene for halvledere til biler er komplekse, sier Gaurav Gupta, en visepresident for forskning i Gartner, i pressemeldingen.

– I de fleste tilfeller er brikkeprodusenter tradisjonelt underleverandører på tredje eller fjerde nivå overfor bilprodusentene, noe som betyr at det vanligvis tar en stund inntil de tilpasser seg de endringene som skjer i etterspørselen i bilmarkedet. Denne mangelen på synlighet i forsyningskjeden har økt bilprodusentenes ønske om å ha sterkere kontroll over sine forsyninger av halvledere, fortsetter han.

Små skiver

Gartner peker også på at den typen brikker som det nå er mangel på i bilindustrien, er moden teknologi som lages på relativt små, åttetommers silisiumskiver, hvor det er vanskelig å øke produksjonskapasiteten.

– Det faktum at bilindustrien har vært konservative når det gjelder å kvalifisere eldre enheter på større silisiumskiver, har også vært til skade for dem, og det vil sannsynligvis motivere dem til å overta brikkedesignen, sier Gupta.

Det finnes flere store halvlederprodusenter globalt som med moderne prosessteknologi produserer brikker designet av kundene. Gartner nevner Samsung og TSMC.

Blir teknologiselskaper

– Vi forventer også at lærepengen etter brikkemangelen i enda større grad vil få bilprodusentene til å bli teknologiselskaper, forteller Gupta.

Dette stemmer godt over ens med det Kenneth Ragnvaldsen, administrerende direktør i Data Respons, sa til Digi.no tidligere i høst (for abonnenter). Tradisjonelt har bilindustrien handlet om så skru sammen deler fra underleverandørene. Ragnvaldsen mener at bilprodusenten i framtiden vil tjene tre ganger så mye på bruken av bilen, som det de gjør på å skru den sammen.

Dette kan for eksempel være betalte programvareoppdateringer som den Polestar kom med her om dagen, tjenester som bildeling, mobilapper og mye annet. Ragnvaldsen mener dessuten at bilene snart vil være utstyrt med langt færre datamaskiner enn i dag. Da må hver datamaskin kunne ta seg av flere oppgaver.

Dyrere biler, lengre levetid

Gartner spår også at den gjennomsnittlige utsalgsprisen på nye biler vil passere 50.000 dollar i Tyskland og USA innen 2025. Dette er land med langt lavere bilavgifter enn Norge, i alle fall om en ser bort fra elbiler. Gartner tror dette vil føre til mer reparasjon og oppgradering av eldre biler.

– Denne prisakselerasjonen vil sannsynligvis redusere det totale salget av kjøretøyer og øke markedet for deler og oppgraderinger, siden folk vil forsøke å holde eksisterende biler lenger på veien, sier Mike Ramsey, som også er en visepresident for forskning i Gartner.

Gartner mener at denne utviklingen kunne føre til at bilprodusentene introduserer nye tjenester og oppgraderinger av utstyr og datamaskiner, for å forlenge levetiden til eksisterende biler.