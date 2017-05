Gartner:  Mange virksomheter vil starte Windows 10-utrullingen i år

Man kan diskutere om Microsofts forsøk på å få Windows-kundene til å oppgradere til Windows 10 har vært en suksess når operativsystemet snart to år etter lanseringen stadig er langt unna å passere Windows 7 hos brukerne. Dette til tross for at mange av brukerne har blitt tilbudt å oppgradere uten nye lisenskostnader.

Men det med gratis oppgradering betyr nok uansett ikke så mye for de større virksomhetene hvor stabilitet, langsiktighet og kompatibilitet med eksisterende fagsystemer er langt viktigere enn å få rask tilgang ny funksjonalitet.

85 prosent innen nyttår

Men i en undersøkelse som Gartner publiserte utdrag av i dag, hevdes det at Windows 10 uansett adopteres raskere av virksomhetene enn det som har vært tilfellet for tidligere operativsystemer.

Innen utgangen av året er det ventet at 85 prosent av virksomhetene vil ha startet på utrullingen av Windows 10 i produksjonsmiljøer. Allerede ved utgangen av 2016 var andelen trolig på 46 prosent, ifølge undersøkelsen.

Tallene er basert på intervjuer med 1014 personer som er involvert i beslutninger om Windows 10-migrering i virksomheter i landene USA, Storbritannia, Frankrike, Kina, India og Brasil. Intervjuene ble gjort mellom september og desember i fjor.

De fleste av virksomhetene er trolig allerede i gang med utrulling av Windows 10 til pc-er. Diagrammet bærer noe preg av at det er basert på svar som ble oppgitt i andre halvdel av 2016. Bilde: Gartner

Nå er det verdt å legge til at bare 734 av de 1014 personene ga et konkret svar på hvilke planer virksomhetene de jobber i, har for Windows 10-utrulling. De resterende svarte «vet ikke».

Tre prosent av de 734 oppga at det ikke har noen planer om å oppgradere til Windows 10, mens fire prosent oppga at en slik oppgradering først vil starte i 2019 eller senere.

Mange bedrifter vurderer å skifte ut så mye som 40 prosent av sin installerte base med nye Windows 10-enheter innen utgangen av 2017, sier Atwal.

Bruker kortere tid

– Organisasjonene erkjenner at de må flytte til Windows 10. Den totale tiden for både evaluering og utrulling av Windows 10 har blitt redusert fra 23 måneder til 21 måneder, viser undersøkelser Gartner har gjort i 2015 og 2016, sier Ranjit Atwal, forskningsdirektør hos Gartner, i en pressemelding.

– Store bedrifter er enten allerede i gang med Windows 10-oppgradering, eller så har de utsatt oppgraderingen til 2018. Dette reflekterer overgangen av «legacy»-applikasjoner til Windows 10, eller ved at disse applikasjonene erstattes før Windows 10-migreringen finner sted, sier Atwal.

49 prosent av intervjuobjektene svarte at sikkerhetsforbedringer i operativsystemet er en viktig årsak til at de ønsker å ta i bruk Windows 10 på nye pc-er. 38 prosent oppga støtte for nettskyintegrasjon som en viktig årsak.

De viktigste årsakene til at virksomheter ønsker å ta i bruk Windows 10 på nye pc-er. Bilde: Gartner

Det faktum at Microsofts støtte for Windows 7 tar slutt den 14. januar 2020, ble bare nevnt av 33 prosent av respondentene.

– Windows 10 blir ikke oppfattet som et prosjekt som er umiddelbart virksomhetskritisk. Der er ikke overraskende at én av fire venter problemer med budsjetteringen, sier Atwal.

For øvrig mener Gartner det er en tydelig økning i planene om å kjøpe inn maskinvareprodukter som er optimalisert for Windows 10, blant annet med berøringsskjerm.

