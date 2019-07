Gartner: Programvare for robot-automatisering vokser i ekspressfart

Robotteknologi og automatisering er i økende grad på vei inn i bedrifter, og det har naturlig nok også konsekvenser for programvaresalget. I den forbindelse la analysebyrået Gartner forrige uke frem nye, interessante tall.

Ifølge Gartner vokste omsetningen fra RPA-programvare (robotic process automation) med hele 63,1 prosent på global basis i løpet av fjoråret. Det gjør RPA-programvare til det raskest voksende programvaresegmentet for bedrifter i dag, ifølge analyseselskapet.

Kan iverksettes raskt

– Dette viser at RPA-programvare appellerer til organisasjoner i hele verden på grunn av raskere iverksettelsestid sammenlignet med andre alternativer som prosesshåndteringplattformer og prosessoutsourcing, sa forskningssjef hos Gartner Fabrizio Biscotti.

Det er USA som sitter på mesteparten av markedet når det gjelder RPA-programvare, med 51 prosent, men Vest-Europa ligger på andreplass med en markedsandel på 23 prosent.

Ifølge Gartner anvendes RPA-programvare i så å si alle industrier, men de som i størst grad adopterer teknologien er banker, forsikringsselskaper, telekomselskaper og forsyningsselskaper.

De tre største aktørene på markedet er UiPath, Automation Anywhere og BluePrism, med markedsandeler på henholdsvis 13,6 prosent, 12,8 prosent og 8,2 prosent. Sammen med de to neste på listen, NICE og Pegasystems, kontrollerer disse 47 prosent av det globale markedet.

De største aktørene innen RPA-løsninger globalt. Foto: Gartner

Store aktører ombord

Selskapet tror segmentet vil fortsette å vokse kraftig, da store teknologiselskaper som IBM, Microsoft og tyske SAP er i ferd med å inngå partnerskap med eller kjøpe opp leverandører av RPA-programvare, noe som bidrar til å øke oppmerksomheten rundt segmentet blant selskapenes kunder.

Også her hjemme merkes robot-boomen. Nylig meldte digi.no (Ekstra-artikkel) for eksempel at Lyse Elnett sparer store summer og masse behandlingstid på å sette repeterbare oppgaver bort til et regelstyrt dataprogram.

I fjor gikk Oslo kemnerkontor til anskaffelse av RPA-programvare som skal jobbe i etatens eget driftsmiljø og ta seg av rutinepreget arbeid (Ekstra-artikkel).

Når det gjelder offentlig sektor har også Utlendingsdirektoratet begynt å ta i bruk dataroboter (Ekstra-artikkel) som kan fatte enkle vedtak helt automatisk og uten menneskelig innblanding.

