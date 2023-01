Gartner spår vekst i IT-bransjen

Den samlede omsetning av IT i verden – hvor alle segmenter fra maskinvare til programvare er inkludert – er på 4,5 billioner dollar, eller trillioner som amerikanerne kaller det. Det er et så høyt tall at det må forklares. En billion er tusen milliarder, eller en million millioner om du vil. Vi snakker altså om rundt 45.000.000.000.000 kroner. Til sammenlikning var det norske brutto nasjonalproduktet på 1.445.000.000.000, så selv det oljesmurte gamlelandet blir en lilleputt i forhold til verdens omsetning av IT.

Konsulentselskapet Gartner anslår at verdens omsetning av IT sank med 0,2 prosent i fjor, der dingser som mobiler og PC-er var den store taperen. Kanskje ikke så rart etter et vanvittig salg i begynnelsen av pandemien, da vi alle skulle jobbe hjemmefra og kjøpte utstyr som aldri før.

Mett på dingser

I fjor var det nok mobiler som var den store taperen fordi markedet er mettet, og brukerne skifter dem ikke lenger ut like ofte. Dingsemarkedet sank med 10,6 prosent i fjor, og det er ingen trøst i prognosene heller. Gartner spår at markedet vil reduseres med 5,1 prosent i år. Det er rett og slett ikke noen viktig grunn til å oppgradere ofte lenger. Det folk har, enten det er PC-er, mobiler, nettbrett eller andre ting, er bra nok. Det hjelper ikke med litt raskere prosessorer eller litt bedre kameraer.

Vi hører jo ofte om at mobilene sliter, men ifølge Gartner sank PC-markedet med hele 28,5 prosent i siste kvartal i fjor og 16,2 prosent for hele året.

Et annet segment som bremser opp, er systemer til datasentre – som vokste hele 12 prosent i fjor. I år spås veksten til skarve 0,7 prosent, men den holder seg i det minste på plussiden. Dette betyr likevel ikke så mye, for dette er det minste segmentet Gartner skiller ut.

Etter et lite fall i fjor vil IT-markedet fortsette å vokse. Men ikke i alle segmentene. Foto: Gartner

Programvare vokser videre

Programvare fortsetter, ikke overraskende, å vokse. Segmentet vokste 7,1 prosent i fjor og vil ifølge Gartner vokse med hele 9,3 prosent i år. IT-tjenester viser også positiv utvikling. Den øker videre fra 3 prosent vekst i fjor til 5,5 prosent i år.

Kommunikasjonstjenester, som vi alle er så avhengige av, falt med 2,4 prosent i fjor. Fordi dette markedet er så stort, slo det mye ut. I år derimot vil lysten på mer kommunikasjon gi en ørliten positiv vekst igjen, mener selskapet.

Vanskelig å få folk

Gartner peker også på at mangelen på IT-folk har vært med å begrense veksten. I de fleste land kan IT-folk velge å vrake i jobber. Spørsmålet er hvordan det går nå når de store IT-gigantene har varslet titusenvis av oppsigelser. Disse folkene vil neppe bli ledige lenge, men det kan lette presset på selskaper og offentlige etater som har hatt vanskelig for å få tak i folk.

Mange vil nok havne i konsulentbransjen, som Gartner spår skal vokse med 6,7 prosent til 265 milliarder dollar i år.