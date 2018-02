REDMOND (digi.no): Kunstig intelligens – AI – kan være noe av det viktigste menneskeheten har laget noen gang, og AI vil ta beslutninger som berører mange mennesker. Derfor er det avgjørende at man bygger AI-løsninger som brukerne kan stole på. Det sier David Heiner, sjef for den juridiske avdelingen i Microsoft som jobber med blant annet regulatoriske problemstillinger. De siste månedene har han viet all sin tid til å jobbe med kunstig intelligens og den samfunnsmessige betydningen av dette.