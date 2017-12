Get brukte over en måned på å oppheve blokaden til Microsoft, og er fortsatt sperret ute andre steder

Gets epostservere har i det siste vært svartelistet av Hotmail og Outlook sine epostservere. Det har ført til at all utgående epost fra Get-kunder har blitt sperret ute av de Microsoft-eide selskapene. Dermed kan tusenvis av epost ha gått opp i røyk.

Hotmail og Outlook har til sammen rundt 400 millioner epost-brukere. Mange av disse brukerne er både norske bedrifter og privatpersoner.

Langdrøy feilretting

Problemene har vedvart i over en måned får digi.no opplyst av en tipser.

Selskapet har ikke gitt noen informasjon om epostproblemene til kundene, opplyser tipseren videre.

Ifølge direktør og samfunnskontakt Øyvind Husby i Get er det et vedvarende problem at anerkjente leverandører havner på svartelister.

– Det er et voksende internasjonalt problem med stadig mer spam, og i en periode var kunder med Getmail på en blokkeringsliste fordi spam-mail har blitt sendt ut gjennom Get sine e-post servere, skriver Husby i en epost til digi.no.

Har igangsatt tiltak

Ifølge ham er problemene nå løst.

– Vi har igangsatt tiltak for å sikre at kunder ikke blir blokkert på grunn av spam, og Getmail er nå ikke lenger på Hotmail sin blokkeringsliste, sier Get-direktøren til digi.no.

Ved hjelp av noen få tastetrykk finner digi.no ut at epostserverne til Get står oppført på de to internasjonalt anerkjente svartelistene Lashback og Sorbs Spam.

Huseby i internett- og kabeltvselskapet sier til digi.no at de er i ferd med å gjennomføre tiltak som skal sørge for at kundene er sikret en best mulig tjeneste.

Tar typisk bare noen timer å fjerne

– Kunder vil fortløpende bli informert om dette, sier Husby til digi.no.

Digi.no har bedt om en redegjørelse for hva disse tiltakene går ut på, men har foreløpig ikke fått noen respons på våre henvendelser.

Det er vanlig at de ulike driftsmiljøene i Norge går igjennom de store svartelistene daglig.

Hvorfor det har tatt Get over en måned å bli fjernet fra blokkeringslisten til Microsoft, er derfor ukjent.

Derfor skjer det

Når en forespørsel fra en seriøs internettleverandør går ut til epostleverandør som har sperret dem ute, tar det typisk alt fra noen timer til få dager før blokaden er opphevet.

Ofte skyldes denne type blokader at en av kundene til internettleverandøren har fått virus eller skadevare på sin PC.

Eventuelt havner brukernavn og passord for eposten på avveie, typisk som følge av et phishingangrep.

Den infiserte datamaskinen eller den stjålne kontoen blir deretter misbrukt til å sende ut søppelpost.

–Ren rutine

Denne rutes så gjennom leverandørens servere. Når mottakerne av søppelposten så rapporterer det inn, risikerer serverne til internettleverandøren å havne på de ulike svartelistene.

– Dette er noe operasjonssenteret håndterer ganske rutinemessig. Det kan det ta alt fra noen timer til noen dager å få oss av svartelistene. Det er en av fordelene med å ha spam- og virusfilter hos oss, har informasjonssjef Anders Krokan i Telenor tidligere uttalt til digi.no.

Da Telenor sist havnet på en slik svarteliste tok det bare noen timer før blokaden var opphevet

– Vi har en profesjonell organisasjon som løser slike problemer raskt, sa informasjonssjef Krokan til digi.no den gang.