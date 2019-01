Get integrerer mye mer på en enklere måte med sin nye dekoder

Get tar store ord i munnen når de nå lanserer en ny Get Box, eller Get boX som den skal kalles denne gangen. Det er hjemme de skal gi oss nye og bedre opplevelser hevder de, selv om alle tjenestene de kommer med vil være tilgjengelig overalt. På hytta, på ferie og på flyet.

Selskapet har gått foran på mange måter innen digital-TV og dekodere, men selv om de var først er konkurransen blitt intens. Get er ikke alene om å gjøre hjemmet, som de kaller verdens beste sted, enda bedre. Det å stoppe landskampen for å hente mer kaffe er verken hverdagsmagi eller nytt, slik det var for ti år siden.

Trenger fornyelse

De første rundene med Get-bokser ga folk store endringer i måten de så på TV. Med disse kom digital-TV, HD-TV og opptak. Neste runde med Get Box II, ble aldri den videreføring av opplevelsen de hadde håpet på. Men det var ikke nødvendigvis Get sin skyld, annet enn valget av leverandør. De som produserte boksene fikk det aldri til, og mange i Maridalsveien hvor Get har hovedkvarter har nok skåret mye tenner. Den lærdommen er i det minste verdifull når de nå kommer med nye Get boX.

Gleder seg: Direktør for produkter, tjenester og innhold i Get, Torbjørn Aamodt og sjef for TV og underholdning i Get, Espen Åtland er nok glad for å kunne tilby en moderne skybasert TV-dekoder. Foto: Odd R. Valmot

– De fleste nordmenn har et betalende abonnement hos en distributør. De over 65 år ser 280 minutter hver dag, de under ser 165 minutter, men disse tallene er nok høyere i virkeligheten, for man klarer ikke måle alt av de nye tilbudene, sier direktør for produkter, tjenester og innhold i Get, Torbjørn Aamodt.

– Det nye tilbudet som kommer i den nye dekoderen er en kraftig utbygging og modernisering av det de har til nå. Det er mye mer innhold og mye større valgfrihet krydret med navigasjon som skal hjelpe kunden til å finne det de vil ha. Det er så mye innhold at vi må hjelpe folk å finne fram. Vi må anbefale innhold og tilpasse til enkeltpersoner.

– Til sammen har vi nå 100 000 ulike titler tilgjengelig. Det er summen av ukesarkiv, leiefilm og alle strømmetjenestene vi kobler til. Vi tror ingen har flere enn dette, sier Aamodt.

Nytt

Get benyttet anledningen til å lansere to nye strømmetjenester i dag. Den ene er Fox+, som ikke er nytt i Norge, men Get har skaffet seg en utvidet avtale med dem, som sikrer mer innhold. Den andre strømmetjenesten er National Geographic. De satser sterkt på strømmetjenester i tillegg til de TV-kanalene de allerede har.

– Vi jobber med mange kanaler for å få dem til å lansere innhold i 4K, og vi tror det kommer over tid. Den nye dekoderen kan formidle både 4K og HDR i flere ulike varianter.

Begge deler: Den samme boksen kan brukes på IP-TV som er vanlig med fiber og på kabel-TV. Foto: Odd R. Valmot

Skybasert

For 10 år siden var opptaksfunksjonen og muligheten til å pause programmer en revolusjon for de fleste. Nå er vi vant til det, men samtidig har harddisken utspilt sin rolle. Altibox var først ute med å flytte alle opptakene til nettskyen. Nå gjør Get det samme, og de som abonnerer på tjenesten får tilgang til 500 timers opptak i nettskyen. Opptakene kan deles av alle boksene og appene Get har. Get Box II og Mini vil i løpet av andre kvartal få ny programvare som får et liknende grensesnitt som det som kommer på den nye boksen, og da vil brukerne få tilgang til skyopptak.

Appen

Det er snart fem år siden Get kom med en egen app. I 2017 fikk de større bredde på dette tilbudet, og i fjor tok de bort utenlandssperren på innholdet. Nå kan man sitte og se på Innholdet i Spania.

– Vi har den høyeste andelen kunder som tar i bruk alle de alternative plattformene vi har på nettet, sier Aamodt.

I den nye appen vil folk også kunne laste ned innhold og ta med opptakene offline for å se dem på hytta eller på flyet. Det gjelder også filmer man leier. De kan ses offline innen 48 timer, men det vil også være mulig å kjøpe enda nyere filmer enn de som er tilgjengelig for utleie, men da har man dem for alltid.

Google

Bruken av Android TV er kanskje en av de største nyhetene med den nye boksen. Det gir Get både innhold, og avlaster folk som skal drive innovasjon.

– Partnerskapet med Google om Android TV gir oss en verden med søk, stemmestyring, apper og veldig mye annet som kundene våre får glede av. Det er nesten umulig å gjøre all innovasjonen selv. Derfor er samarbeidet med Google viktig. Det ligger rundt 4000 apper som støttes av boksen, og Chromecast er selvfølgelig bygget inn. Det gir også muligheter for å koble til nye tjenester med det tilbudet vi har med smarte hjem via datterselskapet vårt Futurehome. For eksempel kan vi få gardinene til å gå ned og lyset til å dempes når man skal se på en film, sier han.

Litt Netflixaktig

En funksjon som nå kommer er at man kan se på innhold på TV-en og fortsette der man slapp på en mobil, et nettbrett, en PC eller en annen TV med dekoder. Akkurat som med Netflix. Innhold man har tatt opp er tilgjengelig på alle enhetene man har.

Grensesnitt 1: Det nye grensesnittet er ikke ulikt det vi kjenner fra dagens app, men blir mer funksjonsrikt. Foto: GET

Netflix er ikke inkludert i Android TV, men Get har skaffet en avtale med dem og inkludert den på plattformen og på fjernkontrollen.

Kraftig

Dette er den kraftigste dekoderen i det norske markedet med en kraftig prosessor som støtter 4K HDR. Boksen kan også knyttes til et wifi-nett uten kabel. Den kan stemmestyres med en mikrofon i fjernkontrollen som kommuniserer over Bluetooth Low Energy BLE. Google assistant er ikke tilgjengelig på norsk ennå for slike bokser, men når det kommer er vi klare, sier sjef for TV og underholdning i Get, Espen Åtland.

Grensesnitt 2: Det er mye nytt, slik som nye innholdsleverandører som Fox og anbefalinger som gjør det lett å finne fram i alt innholdet. Foto: GET

I motsetning til Get Box II har den ikke innebygget wifi-ruter og det er nok bra. De innebygde antennene i den var aldri noe å skryte av, og mange har sett seg nødt til å oppgradere med en egen wifi-ruter. Nå følger det med en wifi-ruter til alle som har bredbånd, og om man oppgraderer fra Get box II vil man få med en. Boksen har både koaks- og RJ45-tilkobling avhengig av hvilken type nett man er koblet til.

Anbefaler

Tekniske data Plattform Deler teknologiplattform med dagens Get-løsninger for Android, IOS, tvOS, og nett-tv

Basert på Android TV 8.0 Oreo

Chromecast innebygget



Tusenvis av apper gjennom Google Play Store



Stemmestyring (og etterhvert Google Assistant når det lanseres for AndroidTV på norsk)

4K

HDR (støtter de fleste standarder)

Bluetooth low energy (primært for kommunikasjon til fjernkontroll)

4x4 Wifi Noen Funksjoner: Start forfra, pause og spole på «alle» kanaler

TV-arkiv på de fleste kanaler.

Favorittmerking av innhold

Filmleie

Fortsett å se

Automatiserte anbefalinger

Personalisere anbefalinger

Redaksjonelle anbefalinger

Automatisk avspilling av neste episode

TV Guide

Ukesarkiv

500 timer opptak (skybasert)

Ellers forventet funksjonalitet som undertekster, programinformasjon, foreldrekontroll etc.

Favoritt-apper

Universal-fjernkontroll (kan også styre TV, med automatisk oppsett)

Sømløs brukeropplevelse og innhold med Get-appene på andre enheter (opptak, filmer som er leid, favoritter, fortsett å se, etc)

Offline visning av innhold på de håndholdte enhetene (uavhengig av Get-boksen)

Med så mye innhold på tvers av tjenester er det vanskelig å finne fram. Det skal Gets nye anbefalingstjeneste hjelpe til med, og her kan man søke på tvers av Getinnhold og innholdet i de ulike apper man laster ned. I starten er det en anbefalingsmotor per husholdning, men på sikt kommer det mer individualiserte tjenester.

Get har et redaksjonelt miljø på tre personer som jobber med anbefalinger sammen med algoritmene som jobber automatisk.

Prisen

Prisen på de nye tjenestene er som før basert på poeng som alle abonnentene har, slik at de kan sette sammen det tilbudet som passer for dem.

– Svært mange modifiserer den pakken de har selv om de betaler det samme, sier Aamodt.

Det koster 49 kr per måned for hver boks man leier. En Get Box II koster 129 kroner, men det inkluderer opptak på boksen. Det må man betale 99 kroner per måned for med den nye boksen, men til gjengjeld kan alle opptakene man har ses på alle boksene og dingsene man kobler til. 500 timer er også betydelig mer enn det man kan ha på en disk. Og sikrere. Disker går i stykker. Det er bare et spørsmål om tid. Først gang man leier en av de nye dekoderne vil det koste 499 kroner i etablering.

Tilgjengelig nå

Allerede i dag vil de lansere boksen for pilotkunder i et begrenset antall. Det er mulig å bli pilotkunde, selv om programvaren ikke er helt ferdig ennå. Andre kan sette seg på en liste for å få den i mars.

De gamle dekoderne Get Box II og Get Box micro vil også få ny programvare som vil være temmelig lik det nye grensesnittet, selv om de ikke vil få muligheten man har med Android TV. Det vil også være mulig å laste ned en app på mobilen for å styre boksen for de som ønsker det.