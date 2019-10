Gigantene hopper av Facebooks-kryptovaluta rett før viktig møte

Betalingsgigantene Stripe, Visa, Mastercard og Mercado Pago trekker seg ut av Facebooks kryptovaluta, Libra med øyeblikkelig virkning. Det skriver Arstechnica.

Det skjer rett før Facebook arrangerer sitt første møte med partnere som ønsker å forplikte seg til å bidra til kryptovalutaens vekst mandag.

I forrige uke meldte også Paypal at de valgte å trekke seg fra samarbeidsprosjektet, og før helgen fulgte Ebay etter.

Facebook har hatt en ambisjon om å ha med seg 100 partnere på prosjektet, men i skrivende stund er bare 22 selskaper med.

Åpen kildekode

Libra ble sluppet som åpen kildekode tidligere i sommer, og den amerikanske IT-giganten håper at den nye valutaen skal tas i bruk av vanlige folk når den lanseres skikkelig i 2020.

Selskapets ambisjon er å skape en valuta som er mer stabil enn tradisjonelle kryptovalutaer. For å unngå kraftige svingninger i markedsverdi skal Libra kobles til en samling av tradisjonelle valutaer, inkludert dollar og euro.

En nonprofit-organisasjon basert i Genève skal overvåke valutaen, og råde over et fond med fiat-penger for å holde valutaen stabil.

Valutaen reguleres i tråd med lokalt lovverk i markedene den er tilstede i for å hindre svindel, hvitvasking og andre mulige utfordringer.

100 noder

Libra skal kjøre på 100 distribuerte servernoder som validerer og registrere transaksjonene over hele verden.

Facebook-valutaen har møtt motstand etter lansering. Frankrike ønsker å blokkere kryptovalutaen fordi dagens regjering mener den truer landets suverenitet over egen valuta.

– Jeg vil være helt tydelig: under disse forholdene kan vi ikke autorisere utviklingen av libra på europeisk jord, sa Frankrikes utenriksminister, Bruno Le Maire under åpningen av en OECD-konferanse om kryptovalutaer i september.

En av bekymringene er at valutaen vil kunne gjøre det enkelt for folk å ikke bruke sine lands valutaer i økonomiske krisetider. Dette vil ifølge kritikerne gjøre det vanskeligere for myndighetene å holde styr på økonomien.

Datatilsynet bekymret

I midten av august ga tilsynsmyndigheter i EU, USA, Australia, Canada og Storbritannia i en felles uttalelse uttrykk for risiko knyttet til personvernet til libra.

Libra kan «på et øyeblikk bli ivaretaker av flere millioner menneskers personlige opplysninger», het det, ifølge NTB.

Også det norske Datatilsynet har vært bekymret, og tilsynet advarte mot at valutaen kan bli en honningkrukke for datainnhenting tidligere i sommer.

– Datatilsynet følger utviklingen, og vi er også bekymret for personvernet. Spørsmålet er hvordan brukernes personopplysninger vil beskyttes og brukes.

– I verste fall vil selskapene bak valutaen få tilgang til finansielle data om brukerne, som de så kan kombinere med andre data de sitter på eller bruke til profilering, sa juridisk seniorrådgiver Tobias Judin i Datatilsynet til NTB i august.