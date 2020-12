Facebooks kryptovaluta er rett rundt hjørnet – med en hake

I fjor sommer kunngjorde Facebook sine planer om å lansere sin egen kryptovaluta, kalt Libra, men ennå har konseptet til gode å se dagens lys. Nå er valutaen imidlertid like om hjørnet, rapporterer avisen Financial Times.

Ifølge kilder avisen har vært i kontakt med skal Libra rulles ut allerede i januar neste år, altså om svært kort tid.

Forsiktig lansering

Kildene hevder at lanseringen blir svært begrenset i første omgang. Libra kommer i form av kun én «mynt» forankret i den amerikanske dollaren, og dermed er valutaen ytterligere nedskalert sammenlignet med den utgaven som ble relansert etter at flere store partnere trakk seg fra prosjektet.

Facebook hadde blant annet giganter som Stripe, Visa, Mastercard, Mercado Pago, Paypal og ebay med seg på laget i begynnelsen, men samtlige av disse forlot skuta i kjølvannet av kritikk mot valutaen fra myndigheter og andre aktører.

I skrivende stund har Libra Association imidlertid fremdeles 27 medlemmer, ifølge prosjektets hjemmeside, deriblant kjente selskaper som Lyft, Uber og Spotify.

I motsetning til andre kryptovalutaer er Libra knyttet til eksisterende valutaer gjennom blant annet kontantreserver i dollar, euro og pund, en løsning som er ment å forhindre de store svingningene man ofte ser i andre kryptovalutaer som bitcoin.

Mange kritikere

Sentralbankene i de ulike landene vil på denne måten også kunne utøve mye kontroll over hvordan systemet brukes.

Detaljene om hvordan Libra fungerer finner du på hjemmesiden.

Formålet er ifølge Libra Association å legge til rette for et nytt, globalt betalingssystem som skal by på lav inngangsterskel og lave transaksjonsgebyrer. Det er kun ment som et supplement til dagens pengesystem, og ikke en erstatning.

Ikke desto mindre har Libra altså mange kritikere. Som digi.no rapporterte har Frankrike gått til det skritt å blokkere valutaen med den begrunnelse at den kan true landets suverenitet over egen valuta. I tillegg har tilsynsmyndigheter i EU, USA, Australia, Canada og Storbritannia gitt uttrykk for risiko knyttet til personvernet til Libra.

Også det norske Datatilsynet har sine bekymringer.

– Forretningsmodellen til Facebook går ut på å vite mest mulig om oss, for når de vet hva vi er interessert i, kan de selge målrettede annonseplasser. Derfor er det grunn til bekymring når Facebook lanserer en kryptovaluta. Foreløpig har ikke selskapet gjort nok for å berolige personvernmyndighetene, sa juridisk seniorrådgiver Tobias Judin i Datatilsynet til NTB i august i fjor.