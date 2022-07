Gigantisk datainnbrudd: Persondata til mer enn én milliard kinesere er lekket

Persondataene til mer enn én milliard kinesiske statsborgere skal være lekket fra politiet i Shanghai. De 23 terabytene med data inneholder navn, adresse, fødested, nasjonalt ID-nummer, mobiltelefonnummer og alle saksdetaljer rundt kriminalitet.

Sannsynligvis er det et av de største datainnbruddene i historien, skriver Reuters, som imidlertid ikke er har klart å få verifisert opplysningene.

En bruker som kaller seg «ChinaDan» skriver på hackerforumet Breach Forums at «Shanghai National Polices (SHGA) database er blitt lekket i 2022. Denne databasen inneholder 23 TB data og informasjon om milliarder av kinesiske statsborgere.»

Han tilbyr dataene til salgs for 10 bitcoin, tilsvarende drøyt 1,9 millioner kroner.

Grunnlegger og administrerende direktør Zhao Changpeng ved kryptobørsen Binance skriver på Twitter at kryptobørsen har oppdaget at data om én milliard innbyggere i et asiatisk land er til salgs på det mørke nettet, og derfor strammer børsen inn rutinene for verifikasjon av brukere.

Skjermdumpen Zhao Changpeng la ut på Twitter for å dokumentere sin teori om hvordan datainnbruddet kunne skje. Ill: Twitter

Videre skriver han: «Tilsynelatende har dette latt seg gjøre fordi en statsansatt utvikler skrev en tech-blog på CSDN (Chinese Software Developer Network red. anm.) og ved et uhell inkluderte påloggingsopplysinger.»

Changpeng poster også et skjermbilde som skal være dokumentasjon på dette.

Denne artikkelen ble først publisert på Version2.