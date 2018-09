Gikk fra proprietær og lukket programvare, til skyløsning med åpne API-er. – Vi skal levere en analytisk plattform som kan ligge i bunnen av alt

OSLO (digi.no): Analysegiganten SAS Institute har i løpet av de siste årene gått fra proprietære og lukkede programvareløsninger, til å levere en ny «elastisk» skybasert arkitektur. Det betyr at utviklere kan benytte seg av avansert dataanalyse fra programmeringsspråk som for eksempel Python eller R, og integrere analyse med bedriftens eksisterende løsninger via åpne API-er.