Gir Google-produkt æren for at Typescript tok av

Typescript Utvidelse av Javascript som ble gjort tilgjengelig av Microsoft høsten 2012. Språket må «transpileres» til Javascript før det kan kjøres i nettlesere. Angular Typescript-basert rammeverk for å bygge webapplikasjoner, utviklet av Google. Lansert i 2016 som en erstatter for Javascript-baserte AngularJS, men uten bakoverkompatibilitet.

Typescript har på under ti år blitt ett av programmeringsspråkene som utviklere setter størst pris på. Dette er en utvidelse av JavaScript som har støtte for blant annet statisk typesjekking.

Språket er utviklet hos Microsoft, men det var ikke løsninger fra Microsoft selv som bidro sterkest til utbredelsen av språket. I stedet var det et produkt fra en stor konkurrent.

Angular var avgjørende

I et intervju med Stack Overflow forteller Ryan Cavanaugh, som i dag leder Typescript-utviklingen hos Microsoft, at det avgjørende øyeblikket for at utbredelsen virkelig begynte å ta av, kan sees i klar sammenheng med en kunngjøring fra Google.

– Det var definitivt at Google kunngjorde at de kom til å bruke Typescript med Angular, sier Cavanaugh. Opprinnelig hadde Google tenkt å basere Angular 2, som denne utgaven opprinnelig het, på selskapets eget ATScript-språk. I stedet ble Typescript valgt.

Det er lett å se at økningen i interessen for Typescript sammenfalt med lanseringen av det som i dag kalles for Angular, som erstattet AngularJS. Illustrasjon: Stack Overflow

– Ser du på kurver for Typescript – bokstavelig talt enhver kurve, samt Github-stjerner, nedlastinger, «pull requests», så kan du se nøyaktig det tidspunktet da Angular-kunngjøringen kom. […] Jeg syns det er interessant at folk på den tiden trodde at Typescript kom til å bli noe Angular-folk brukte, og ikke stort annet. Det viste seg å ikke bli tilfellet. Selvfølgelig er vi fortsatt populære blant Angular-utviklere, men det var en skikkelig momentbygger for oss, sier Cavanaugh.

Han har vært tilknyttet Typescript-teamet til Microsoft siden begynnelsen av 2012, et halvt år før språket ble lansert. I intervjuet forteller han også om hvordan språket ble til, hva han tror har bidratt til at språket har blitt så populært, og hva temaet hans planlegger å gjøre for å opprettholde denne statusen.