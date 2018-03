Gir seg i norsk tech-oppstart «rett før selskapet slår ut i full blomst»

Documaster er et norsk programvarehus som lager egen frittstående arkivkjerne. På knappe fire år har oppstartbedriften rukket å vokse til 45 ansatte.

– Det er nesten som å gi seg rett før selskapet slår ut i full blomst. Det kom litt som lyn fra klar himmel for alle, sier medgründer Pål Reinert Bredvei, om det å takke av som administrerende direktør og forlate selskapet.

Valget om å slutte ble møtt med en blanding av sjokk og god forståelse, forteller Bredvei, som var lei av å pendle fra Sandefjord til kontoret i Oslo og nå ønsker å prioritere familien.

Anders Johnsen er ansatt som ny administrerende direktør. Han begynte i Documaster som teknologidirektør for et drøyt halvår siden. Den nye sjefen har en 16 år lang og relevant karriere bak seg med flere lederstillinger i Software Innovation.

Samtidig går utviklingssjef og medgründer Dimitar Ouzounov nå inn i rollen som teknologidirektør.

Vekst og internasjonale ambisjoner

Arkiv er en lovpålagt nøkkelkomponent i applikasjonsporteføljen til offentlig sektor. Det er et nisjemarked preget av en liten håndfull store leverandører av komplette saks- og arkivløsninger.

Her har Documaster likevel klart å bite godt ifra seg seg. Utfordreren kan skilte med over hundre installasjoner, med Helsedirektoratet, Oslo kommune og Trondheim som de største på kundelisten.

Anders Johnsen får i oppgave å lede Documaster på reisen videre. Han har tidligere lang fartstid fra Tieto-eide Software Innovation. Bilde: Pressefoto

Før ny toppsjef tar fatt på neste etappe har virksomheten rukket å etablere salgskontor i San Francisco, de har bygd opp en egen teknologiavdeling i den bulgarske hovedstaden Sofia som nå teller 30 utviklere, og de er i startgropa med etablering i Sverige.

– Jeg er glad for å ha blitt gitt muligheten til å lede Documaster. Jeg kom til Documaster for å kunne bruke min erfaring fra programvareindustrien til å skape videre innovasjon og bidra til at produktene får fornøyde brukere over hele verden, sier Anders Johnsen i en kunngjøring.

Verdivalg

Selskapet er nå kommet i en fase hvor de ikke lenger er så personavhengige. Med barn på 9 og 11 år hjemme i Sandefjord, ønsket medgründeren å gjøre et verdivalg.

– Balansen mellom jobb og familieliv ble etter hvert for krevende. Jeg ønsker å være mer til stede i hverdagen til barna, og da syntes jeg det ble litt tøft med Oslo-pendling, sier Bredvei.

Han forlater et selskap der både kompetansen og den finansielle situasjonen er bunnsolid, slik han ser det. Det svenske investeringsselskapet Summa Equity gikk i fjor inn med 100 millioner kroner i virksomheten.

– Hadde det vært grus i maskineriet, mørke skyer eller likviditetsproblemer, da kunne jeg ikke forlatt skuta. Nå er vi i en intensiv vekstfase og jeg ønsket ikke å være flaskehalsen.

Det han kaller en fantastisk reise er ved veis ende, men han lover å heie videre på selskapet fra sidelinjen. Hvor karrieren går videre er foreløpig uklart, men målet er å forbli i IT-bransjen og kanskje finne noe i Vestfold-regionen.