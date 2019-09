Dette er Javascript-utviklernes favorittrammeverk og -verktøy

Javascript har vært verdens mest brukte programmeringsspråk i hele sju år på rad, ifølge Stack Overflows årlige utviklerundersøkelse. Det er kanskje ikke så overraskende, men ved å dypdykke ned i tallmaterialet fra undersøkelsen kan man finne mye annen innsikt.

Selskapet Count Technologies har laget en analyse ved hjelp av sitt eget Count-verktøy, som viser hvilke rammeverk og utviklerverktøy som er mest populære blant alle de som definerer seg selv som Javascript-utviklere. Det skriver nettstedet Techrepublic.

Ifølge undersøkelsen er de fleste Javascript-utviklere full-stack-utviklere, det vil si at de jobber med både backend og frontend. Mens Javascript opprinnelig var et programmeringsspråk for weben, lar for løsninger som Node.js deg kjøre Javascript-kode på servere («backend»). I tillegg har du rammeverk som Electron og React Native som gjør det mulig å utvikle «native» applikasjoner for henholdsvis desktop og mobil ved hjelp av Javascript.

Hele 36.400 av i overkant av 88.000 utviklere verden over sier de er både fullstack-utviklere og jobber med Javascript. Det er rett over 40 prosent.

Populariteten til Node.js kommer også tydelig frem når man ser på tallene: Det er nemlig flere Javascript-utviklere som definerer seg som backend-utviklere enn frontend-utviklere.

De mest populære rammeverktøyene og bibliotekene

Da vi i digi.no gjorde en undersøkelse basert på vår lønnskalkulator for folk som jobber i IT-bransjen, var det React.js som endte opp som det mest populære front-end-rammeverket (ja, vi vet – React er et bibliotek, og ikke et rammeverk) – foran Angular.js og Vue.js.

Techrepublic og Count.co har imidlertid sett på alle typer web-rammeverk og -biblioteker som brukes av Javascript-utviklere i hele verden, og der er det JQuery som troner øverst – med ganske solid margin. JQuery er 13 år gammelt, og gjør det enklere å modifisere DOM-en når man utvikler nettsider – men veldig mange av de tingene som JQuery i sin tid løste for web-utviklere, har nå blitt enkelt å gjøre med standard Javascript. Populariteten til blant annet React og Vue har også gjort at JQuery har blitt mindre relevant med årene.

28.700 utviklere verden over sier de er både Javascript-utviklere og bruker Jquery, altså rundt 32 prosent.

«Alle» bruker VS Code

I oversikten over Javascript-utvikleres favoritt-utviklerverktøy, troner Microsofts Visual Studio Code (VS Code) øverst – med en soleklar margin. På andreplass finner vi Visual Studio, etterfulgt av Notepad++ og IntelliJ. Sistnevnte var opprinnelig et Java-utviklingsverktøy, men nå støtter en rekke programmeringsspråk – inkludert Javascript (i Ultimate-versjonen).

34.300 utviklere verden over sier de er Javascript-utviklere og bruker VS Code. Det er circa 38,5 prosent av de som er spurt.

Når det gjelder databasevalg, er det MySQL som er den foretrukne databasen for Javascript-utviklere, etterfulgt av PostgreSQL og Microsoft SQL Server. MongoDB kommer helt nede på en femteplass.

Du finner flere tall og grafer hos Techrepublic. Hele Stack Overflows Developer Survey finner du her.

Tidligere i år hadde vi en grundig gjennomgang av flere av resultatene fra Stack Overflows utviklerundersøkelse: 90.000 utviklere har talt. Disse språkene og yrkesveiene gir høyest lønn