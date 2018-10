Github på vei opp etter datakrasj

Problemene startet rett før midnatt søndag kveld. Trøbbel med en nettverkpartisjon dro ned en database, som igjen påvirket dataintegriteten og førte til kluss med flere av nettstedets tjenester.

Github melder ved 10-tiden mandag at gjenopprettingen er nær fullført. De venter å kunne friskmelde systemene sine i løpet av en times tid.

Inntil det skjer vil informasjon på github.com trolig være utdatert. Det blir understreket at ingen data er tapt.

– Denne hendelsen har kun påvirket metadata for nettstedet lagret i våre MySQL-database, slik som «issues» og «pull requests». Data i kodelageret er upåvirket, heter det i en kunngjøring.

I skrivende stund gir statussidene et innblikk i hvordan de har jobbet med å gjenopprette tjenestene gjennom natten og mandag morgen.

Kjøpt av Microsoft

Github er verdens største kodedelingsnettsted med en rekke tjenester for samarbeid og prosjektet knyttet til utvikling av programvare. I juni ble det kjent at Microsoft kjøper opp Github for 7,5 milliarder dollar.

I en separat kunngjøring før helgen varslet EU-kommisjonen at de har godkjent oppkjøpet.