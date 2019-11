GitHub skal lagre repoene i minst tusen år med norsk teknologi

Under GitHub Universe-konferansen i San Francisco i går fortalte GitHubs CEO, Nat Friedman, at det Microsoft-eide selskapet skal bevare alle de aktive repositoriene (repo) for framtiden ved å benytte den filmbaserte lagringsteknologien til norske Piql. Filmruller med alle disse dataene skal dessuten lagres sikkert i Arctic World Archive, som ligger i en nedlagt kullgruve på Svalbard.

«QR-koder» på film

– Vi er begeistret over å bli partner med Piql for å bidra til å bevare åpen kildekode-programvare for framtidige generasjoner, sier Kyle Daigle, GitHubs direktør for spesielle prosjekter, i en pressemelding.

– Piqls film- og arkiveringsteknologier vil la oss lagre terabyte med data på et holdbart medium designet for å være i mer enn tusen år, fortsetter han. Det hele er en del av GitHub Archive Program.

Dataene er kodet inn i rammene til filmen som en slags høyoppløste QR-koder. Inkludert er også informasjon om hvordan bitstrømmen og filmformatene kan tolkes. Dette skal sikre at informasjonen på filmen også vil være mulig å forstå i framtiden. Flere detaljer om dette kan leses i artikkelen fra digi.nos besøk hos Piql i 2017 (Digi ekstra).

Bevaring av kunnskap

Fra scenen fortalte Daigle om viktigheten av å ta vare på gammel kunnskap. Da domen til katedralen i Firenze, Italia, skulle påbegynnes på 1300-tallet, var det ingen som hadde en bygd en slik kuppel på mange hundre år. Filippo Brunelleschi dro da til Roma for å studere gamle, romerske byggverk, ruiner og skrifter, og brukte det han lærte der til å konstruere kuppelen.

– Den eldgamle, romerske kunnskapen som Brunelleschi greide å finne, bidro til den italienske renessansen, sa Daigle.

– Overført til dagens samfunn er ikke kunnskapen om å bygge en kuppel så forskjellig fra det å bygge en konteiner eller å skape en nøyaktig maskinlæringsmodell eller å lage en app som fungerer for en milliard mennesker, fortsatte han.

Saken fortsetter under bildet.

Fra venstre: Bendik Bryde (Piql), Rune Bjerkestrand (Piql), Nat Friedman (GitHub), Julia Metcalf (GitHub) og Katrine Loen Thomsen (Piql). Foto: Piql

6000 repoer i første omgang

Den først deponeringen av GitHubs materiale ble gjort allerede for tre uker siden, noe som kan sees på videoen nedenfor. Den består av 6000 spesielt utvalgte repoer som inneholder kildekoden til blant annet Linux og Android, programmeringsspråkene Python, Ruby og Rust, webteknologiene Node, V8, React og Angular, kryptovalutaene Bitcoin og Ethereum, samt AI-verktøyene TensorFlow og FastAI.

Dette er likevel bare begynnelsen. Til våren skal alle repoene i GitHub som er aktive den 2. februar 2020 (02.02.2020) bevares på samme måte.

I pressemeldingen sier administrerende direktør i Piql, Rune Bjerkestrand, at GitHub leder an med en framtidsrettet tilnærming for selskapets verdier.

– Vi ser fram til en lang periode med felles innovasjon og samarbeid, avslutter han.