Githuben til Notepad++ ble plutselig en protestarena for og imot det kinesiske regimet

Politiske kampanjer kan foregå på de forskjelligste steder på internett. Denne uken kom utviklerne av tekstredigeringsverktøyet Notepad++ med en nye versjon som de kaller for «Free Uyghur Edition», til støtte for uighurene som opplever etnisk undertrykkelse i deler av Kina.

Notepad++ har siden 2003 blitt utviklet som fri programvare av den franske utvikleren Don Ho, som har kinesisk bakgrunn.

Protester

Ikke uventet har dette ført til reaksjoner. I «issue»-delen av Github-profilen til Notepad++-prosjektet har det de siste dagene blir opprettet flere hundre nye oppføringer som ikke handler om problemer knyttet til selve programvare, men som enten er en protest mot den nye versjonen, kritikk av vestlige myndigheter og angivelig vestlig propaganda, støtteerklæringer til det kinesiske regimet eller ren utskjelling av utviklerne. Mange av meldingene er skrevet på kinesisk.

Utdrag av diskusjonene om Kina på Github-profilen til Notepad++. Foto: digi.no

Enkelte mener at Vesten bør feie for egen dør først og at utviklerne heller kalle versjonen for «Yellow Vests» eller «Free Barcelona».

Dette har i sin tur ført til mange protester fra brukere og andre som er kritiske til det kinesiske regimet. Ikke bare når det gjelder undertrykkelsen av uighurene, men også situasjonen rundt områder som Tibet, Hong Kong og Taiwan.

Dette er ikke første gang Don Ho har brukt programvaren sin til å uttrykke politiske budskap. Tidligere har han i alle fall utgitt versjonene Tiananmen June Fourth Incident Edition og Je Suis Charlie Edition.