Gjennombrudd: Mener datamaskiner snart kan drives av lys

Den konvensjonelle datateknologien begynner så smått å nærme seg en ytelsesmessig grense, og i den forbindelse sysler mange forskere med eksperimentelle, alternative teknologier som har potensiale til å utgjøre en forskjell.

Ett slikt alternativ er datamaskiner som drives av lys i stedet for tradisjonell elektrisitet, og Digi har tidligere blant annet skrevet om forskere som har laget databrikker drevet av lys.

Første lysdrevne logiske matrise

Nå rapporteres det om et gjennombrudd innen optisk datateknologi, som potensielt gjør teknologien langt mer anvendbar enn den hittil har vært. Det melder nettstedet Scitechdaily.

Forskere ved Huazhong University of Science and Technology og Wuhan National Laboratory for Optoelectronics i Kina, hevder de har laget verdens første PLA (programmable logic array) – eller programmerbare, logiske matrise på norsk – som kun er basert på lys.

Forskerne sier den nye optiske PLA-en kan utføre avanserte logiske operasjoner uten å være avhengig av noen elektroniske komponenter, noe som representerer første gang dette er oppnådd.

Den optiske PLA-ens evne til å håndtere avanserte logiske funksjoner, gjør den allsidig og potensialt velegnet for bredere anvendelser innen digital databehandling, påstår det kinesiske forskerteamet.

– I dag øker etterspørselen etter databehandling raskt, men utviklingen av elektronisk databehandling står overfor store utfordringer knyttet til strømforbruk og forsinkelse (latency) som ikke kan møte kravene til høyytelsesdatabehandling. Sammenlignet med elektronisk databehandling har optisk databehandling potensielle fordeler som høy hastighet, lavt strømforbruk og høy parallellitet, heter det i selve forskningsdokumentet.

Flere aktører på feltet

Forskerne mener arbeidet deres baner vei for optisk, digital databehandling i stor skala, men når vi eventuelt får se en kommersialisering av den ennå eksperimentelle teknologien er høyst uvisst.

Også andre forskere gjør fremskritt innen optiske teknologier. Digi rapporterte tidligere om et annet kinesisk team som utviklet lysdrevne brikker spesifikt designet for KI-anvendelser.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik bygger et av Norges største IT-miljøer intern kompetanse i cybersikkerhet

Denne brikken, døpt Taichi-II, opererer med en fullstendig optisk virkemåte og kan benyttes til KI-modellering og -trening kun ved hjelp av optiske teknikker. Metoden innebærer at trening av KI-modeller kan skje langt raskere enn med konvensjonell teknologi, ifølge forskerne selv.

Nettstedet Phys.org rapporterte på sin side nylig om et team av amerikanske og japanske elektroingeniører som har utviklet en ny metode for fotonisk, minnebasert databehandling som de mener kan gjøre optisk databehandling til en realitet i nær fremtid.

Flere tekniske detaljer om det seneste fremskrittet til det kinesiske teamet finner man i forskningsdokumentet.