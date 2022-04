Tidligere har Framework latt deg kjøpe de fleste enkeltdeler til sine bærbare datamaskiner. Det følger til og med skrutrekker i esken når du kjøper datamaskinen.

Nå har selskapet også begynt å selge hovedkortet til sin bærbare datamaskin, det skriver Framework på sin egen blogg.

Det at selskapet nå har begynt å selge hovedkortet, gjør at man nå har enda flere muligheter. I hovedkortet er også prosessor. Dermed kan datamaskinen oppgraderes hvis man ønsker kraftigere prosessor uten å trenge å bytte ut noe annet.

Design din egen maskin

Sammen med salget av hovedkortet legger produsenten også ut digitale filer av hovedkortet slik at man skal kunne lage egne kabinetter til hovedkortet. Selskapet har også lagt ut to 3D-design for montering av hovedkortet. 3D-tegningen og de to kabinettene for montering av hovedkortet er lastet opp til GitHub, lisensiert etter Creative Commons. Dermed kan hvem som helst bruke Framework sine systemer uten kostnad, så lenge de krediterer produsenten.

Framework har sluppet to 3D-filer av monteringsfester for hovedkortet på GitHub Foto: Framework

Framework skriver på sin blogg at det å lisensiere hovedkortet med en åpen lisens, forhåpentligvis skal føre til at tredjeparter kan lage hovedkort til Framework-maskinene, og dermed skape enda flere muligheter for brukerne.