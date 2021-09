Endelig en bærbar PC laget for oppgradering og reparasjon

«Right to Rerpair»-kampanjen fosser frem som aldri før og får støtte fra mange kanter. Ikke bare har Steve Wozniak uttalt at Apple ikke ville eksistert uten åpenhet om teknologi, EU tar grep for å innføre USB-C som felles ladestandard.

Midt i dette lanserte Framework for en stund siden en bærbar PC spesifikt designet for å være så enkel som mulig å oppgradere og reparere. Samtidig skal den være attraktiv å kjøpe – lett og god, og ikke for dyr.

Bygg den selv...

Direkte billig er den ikke, men allerede i bestillingsprosessen kommer filosofien klart frem. Du kan velge en fiks ferdig bærbar PC – eller en «gjør det selv-utgave» som du praktisk talt setter sammen selv. Til en viss grad.

Velger du å bygge selv, kan du velge mellom flere alternativer. «Bring your own» innebærer at du anskaffer og setter inn deler på egen hånd. Da leveres maskinen uten delen, om det er trådløs-modul, minnebrikke eller SSD.

Du skal slippe å lete i bit-settet etter riktig bit. Skrutrekker følger med. Foto: Framework

Operativsystem kan du også velge å skaffe og installere selv, om du vil.

Strømforsyningen som leveres med, er på 60 watt. Men siden maskinen lades med USB-C, kan du velge å få den levert uten lader hvis du har en fra før.

Man kan også velge mellom tre prosessorer:

Intel i5-1135G7, som er basismodellen

Intel i7-1165G7 for 300 dollar ekstra

Intel i7-1185G7 for 700 dollar ekstra

Basismodellen koster 749 dollar hvis du velger å skaffe og montere alle de valgfrie delene selv. Noen rimelig laptop er det altså ikke, selv om den ikke er kjempedyr.

... eller få den ferdig bygget

Framework-PC-en er laget netopp for at du skal sette den sammen selv. Gidder du ikke det, kan du få den ferdig bygget:

i5-1135G7 prosessor, 8 GB minne, 256 GB SSD, WiFi 6 og Windows 10 Home koster 999 dollar

i7-1165G7 prosessor, 16 GB minne, 512 GB SSD, WiFi 6 og Windows 10 Home koster 1399 dollar

i7-1185G7 prosessor, 32 GB minne, 1 TB SSD, WiFi 6 med vPro og Windows 10 Pro koster 1999 dollar

PC-en kan bruke opptil fire moduler om gangen, men du velger fritt hvilke. Foto: Framework

Utskiftbare moduler

Er det ett punkt Framework virkelig skiller seg ut på, er det porter og inn- og utganger. Den er utstyrt med fire plasser – to på hver side – hvor man kan sette inn en modul som gir ulike funksjoner. Disse kommuniserer med resten av PC-en via USB-C og kommer i disse utgavene:

HDMI, 19 dollar i pristillegg

MicroSD, 19 dollar i pristillegg

USB-A, 9 dollar i pristillegg

USB-C, 9 dollar i pristillegg

Display Port, 19 dollar i pristillegg

Lagringsmodul med 256 GB SSD, 69 dollar i pristillegg

Lagringsmodul med 1 TB SSD, 149 dollar i pristillegg

Man kan selvsagt kjøpe så mange slike enheter man ønsker, og flere typer skal være på vei – for eksempel en høytytende hodetelefonforsterker – men maskinen kan bruke maksimalt fire stykker av gangen.

Lett å reparere

Men tanken om at man skal kunne oppgradere og fikse maskinen selv, stopper ikke der. Uansett hvilket alternativ man velger, følger det med en skrutrekker som passer til PC-en. Ja, så godt som alle skruene i maskinen skal være like, for å gjøre terskelen for hjemmefiksing så lav som mulig.

All nødvendig dokumentasjon for reparasjon skal være tilgjengelig for reparatører og privatpersoner. Ekstra deler, som skjerm, batteri, tastatur og kantlisten rundt skjermen, skal selges løst. Kantlisten skal komme i et utvalg farger, så man kan også fikse på PC-ens utseende.

Til og med PC-ens hovedkort er laget for at brukeren selv skal kunne bytte det ut og eventuelt på den måten også oppgradere prosessoren. Denslags er langt fra vanlig i dagens bærbare PC-er.

Framework opplyser at de planlegger å lansere metoder for gjenbruk av gamle hovedkort fra maskinen, men vil ikke komme med detaljer om det før neste år. De planlegger også å tilby hovedkort som er utstyrt med AMD Ryzen-prosessor.

Alle deler og moduler skal ifølge Framework utstyres med en QR-kode som sender brukeren direkte til dokumentasjon, informasjon om reservedeler,og videoguider som viser hvordan delen skal byttes ut.

Miljøvennlig er den også, mener Framework. Det ytre skallet skal bestå av 50 prosent resirkulert aluminium, og plastdelen i PC-en skal være laget av minst 30 prosent resirkulert plast. Emballasjen skal bestå av 80 prosent resirkulert materiale.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene ellers er heller ikke til å kimse av:

Mål på 15,85mm x 296,63mm x 228,98mm, med vekt på 1,3 kg

13,5" skjerm med oppløsning på 2256 x 1504 piksler, 100 % sRGB og over 400 nits lysstyrke

Intel Iris Xe grafikk

55 Wh batteri som man kan bytte selv. Batteritid oppgis til over 10 timer, målt med BatteryMark 2018

Innebygget webcam med 1080p oppløsning og opptil 60 bilder i sekundet

Støtte for opptil 64 GB minne og 8 TB NVMe-lagring

Ikke tilgjengelig i Norge - ennå

Når vi her har oppgitt alle priser i dollar, så er det en grunn til det: Framework klarer i skrivende stund knapt å dekke etterspørselen i USA og Canada, og de opererer med ventelister på levering.

Framework forteller oss at de har planer om å utvide til flere land i slutten av 2021 eller begynnelsen av 2022, men kan ikke si noe om Norge er ett av disse.

Vi kommer tilbake til denne maskinen så snart vi får fatt i et testeksemplar.