Gjorde suksess med digital gjærlås – nå vil norske Plaato gjøre alle verdens ølfat smarte

Det lille, norske selskapet Plaato mottok for et par år siden støtte fra Innovasjon Norge og Startup Lab til å utvikle et hjelpemiddel som skal gjøre det enklere for hjemmebryggere å lage bedre øl: en såkalt digital gjærlås som lar hjemmebryggere følge gjæringsprosessen fra start til slutt.

Gjengen i Plaato har nylig flyttet inn i nye kontorlokaler ved Bitraff i Oslo. Fra venstre: Michael Kononsky, Pål Ingebrigtsen, Tarje Sandvik, Tobias Knudsen. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

To år etter at Plaato Airlock ble lansert er produktet solgt i over 6000 eksemplarer i over 60 land, og selskapet jobber nå med å få produktet ut i butikker over hele verden.

Nå lanserer selskapet nok et produkt rettet mot hjemmebryggere, nemlig en løsning som gjør det mulig å overvåke ølfatene etter at ølet er brygget.

– Vi har i mange måneder jobbet med et produkt som gjør alle verdens ølfat smarte, og vi lanserer produktet i USA allerede neste uke, forklarer CEO og med-gründer Pål Ingebrigtsen til digi.no.

Overvåker tapping og kan varsle om lekkasjer

Plaato Keg er en rund enhet som du setter ølfatet på (støtter fat av Cornelius-typen), før du kobler den til en skybasert tjeneste via wifi. En mobil-app lar deg så følge med på hvor mye øl det er igjen på fatet, hvor mange øl som er tappet, hvor mye øl som tappes i hvert glass, og så videre.

I appen registrerer man også hva slags øl som er på de ulike fatene, og har du flere fat med ulike typer øl vil du hele tiden ha oppdatert statistikk for de ulike ølfatene. Er det kanskje på tide å brygge en ny batch av den NEIPA-en som alle likte så godt?

Måten det hele fungerer på er ganske enkel: Inne i Plaato Keg-enheten er det tre sensorer som måler vekten på ølfatet ti ganger i sekundet. Målingene oversettes så til data om væskenivå og hvor mye øl som er tappet. Ifølge Plaato skjer dette med en oppløsning på 10 milliliter, men selskapet opererer med en nøyaktighet på 50 ml.

Tre sensorer på innsiden måler vekten på fatet. Foto: Plaato

Det er for øvrig også en temperatursensor slik at du kan holde et øye med temperaturen på ølen – eller mer korrekt: temperaturen på utsiden av fatet, siden sensoren ikke er i kontakt med ølen.

Ingebrigtsen forteller at produktet også kan overvåke CO 2 -mengde i fat, og at du kan få push-varsling ved lekkasjer – eller hvis temperaturen plutselig skulle endre seg (defekt kjøleskap eller «keezer», eventuelt strømbrudd?).

Ikke bare for restauranter og barer

Ifølge Ingebrigtsen har denne typen løsninger tidligere stort sett vært tilgjengelig bare for barer og restauranter, som et verktøy for å redusere svinn og følge med på lagerstatus. Han mener imidlertid at også hjemmebryggere kan ha nytte av en slik løsning, og legger til at det også er tilpasset bruk i restauranter og barer og kan integreres med en visuell fremstilling av drikkemeny.

– Sanntidsinformasjonen man får fra systemet gir en helt ny dimensjon til kunder som får tilgang til data fra systemet vårt. I arbeidet med å avdekke potensialet til produktet er vi kontaktet av et titalls som ønsker å benytte systemet profesjonelt. Det er med andre ord potensielt flere aktuelle målgrupper for produktet.

Man kan holde styr på hvor mye øl det er igjen på de ulike fatene. Foto: Plaato

Mens konkurrerende løsninger ifølge Ingebrigtsen baserer seg på in-line flow-metere som krever renhold og som kan øke skumdannelsen, så krever Plaato Keg ingen tilkoblinger. Det har imidlertid vært enkelte utfordringer underveis – som nå skal være løst.

– Mange av utfordringene vi støtte på i utviklingen av Plaato Keg lå i veiecelleteknologien. Veieceller er typisk påvirket av temperatur, drift og er mekanisk sårbare. I samarbeid med flere produsenter har vi nå utviklet et system som gir meget stabile målinger med en total responstid på mindre enn 100 millisekunder fra tapping begynner til det registreres i sanntid i brukerens app, sier Ingebrigtsen.

Hovedmarkedet er USA

Han forteller at de begynte å utvikle de første prototypene i januar, og etter et par iterasjoner valgte å bruke to uker på å bygge til sammen 25 prototyper for brukertesting.

– Dette viste seg å være en god idé, da vi fant mange praktiske problemer og fikk veldig gode data for videre utvikling. Vi var derimot ikke forberedt på tilbakemeldingene vi skulle få. Testbrukerne var rett og slett overveldet over hvor bra produktet fungerte, og at de syntes det var tullete at noe slikt allerede ikke eksisterte. Dette stod i sterk kontrast til våre tidlige tanker om ideen, at det kanskje ikke var verdt å satse på likevel.

Produktet blir tilgjengelig på Kickstarter den 4. juni, og de 100 første vil selges for under 75 dollar (rundt 660 kroner). Produksjonen starter i november.

– Hovedmarkedet vårt er USA, men all teknisk utvikling og design skjer fra vår lab i makerspacet Bitraf på Youngstorvet i Oslo, så vi holder selvsagt en åpen lanseringsfest med øl på tapp når kampanjen er på lufta! avslutter Ingebrigtsen.