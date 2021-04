Glemmer du alltid hvor du har lagt nøklene? Nå har Apple lansert Airtags for rotehuer

Apple lanserer Airtag, små brikker som kan festes til telefon, nøkler eller andre ting som har det med å ligge og slenge, og som gjør at du kan søke etter dem med relativt høy presisjon.

Airtag hjelper deg ikke bare med å finne ting hjemme hos deg selv. Hvis du har glemt nøklene på kafé eller på treningssenter (en dag åpner de nok igjen), låner Airtag signal fra Apple-enheter i nærheten for å fortelle hvor den befinner seg, uten at du blir identifisert.

Dette fungerer ved at Airtagen din sender ut et sikkert Bluetooth-signal som oppdages av enheter i nærheten i Hvor er?-nettverket til Apple. Disse enhetene videresender Airtag-posisjonen til Icloud, så du kan se hvor den er på kartet i Hvor er?-appen. Hele prosessen er anonym og kryptert, ifølge Apple. Selv ikke Apple vil vite hvilken enhet som har fanget opp signalet fra din Airtag.

Nøyaktig posisjon

Dersom du vet at du har mistet for eksempel telefonen, kan du også sette Airtagen i mistet-modus, slik at den gir beskjed automatisk hvis den fanges opp av en enhet i nettverket, selv om du ikke søker aktivt etter den.

Flere amerikanske nettsteder har allerede testet Airtag. Tech-Crunch-journalist Matthew Panzarino rapporterer lite overraskende om at Airtags har de samme begrensningene som andre Bluetooth-dingser. Signalet har kort rekkevidde, og kan fort bli forstyrret av vegger eller andre hindringer.

– Det kunne ta 30 sekunder eller mer å få lokalisert Airtag i et annet rom, men når man først fikk oversendt enhetens posisjon, oppdaterte den raskt, og ga ekstremt nøyaktig posisjonsbeskrivelse ned til noen centimeter, skriver Panzarino.

Fant testeren på en halvtime

The Verge har tatt testen ett skritt lenger, ved å sende en journalist ut i ukjent territorium uten telefon eller andre dingser, for å se om det var mulig å finne vedkommende kun ved hjelp av Airtags. Det tok en halvtime.

– Han stod på et gatehjørne der det ikke var andre fotgjengere å se. Det betyr at de signalene som lot meg spore ham, kom fra Iphone-telefoner i biler som kjørte forbi. Det er imponerende, skriver Dieter Bohn i The Verge.

Airtag er ment å være eiet av én person, og kan ikke deles med andre. Dersom du er i nærheten av en Airtag som er langt fra eieren sin over lengre tid, for eksempel hvis noen har glemt nøklene sine i bilen din, vil du få et varsel på telefonen. Dette varselet kan du velge å skru av.

Vil slippe til andre

Airtag går på vanlige CR2032-batterier du får kjøpt i butikk. Disse vil vare i om lag et år. Enhetene skal også være delvis motstandsdyktige mot fukt og vannsprut.

– Airtags er det mest eplete Apple har sluppet hittil. Det har selvfølgelig også den tilleggsfunksjonen at det knytter deg enda tettere til Apple-økosystemet, skriver The Verge.

En Airtag koster ved lansering 329 norske kroner. Du får fire stykker for 1099 kroner. De kan leveres i Norge fra 30. april.

Apple har annonsert at de vil utvikle en spesifikasjon for produsenter av brikkesett som lar andre produsenters enheter med UW-radiostøtte få tilgang til U1-brikken i iPhone. Denne vil komme senere i vår, og gjør det mulig å knytte annet tilbehør opp mot Hvor er?-nettverket, selv om disse ikke har innebygget U1-brikke slik Airtags har.