Apple har lansert batteripakke som festes rett på Iphone 12

Om du er Iphone-eier og mye på farten, har Apple nå utvidet utvalget en smule når det gjelder batteripakker som gir telefonen lengre levetid. Nettstedet 9to5mac var blant de første som merket seg nyheten.

Uten å gjøre et stort nummer ut av det, begynte Apple nettopp å tilby en ny batteripakke under det velkjente Magsafe-navnet, simpelthen kalt Magsafe battery pack.

Festes rett på mobilen

I motsetning til vanlige batterideksler festes Magsafe battery pack direkte på mobilen, og for ordens skyld er dette produktet spesifikt designet for alle Iphone 12-modellene. Den norske prisen ligger på snaut 1100 kroner.

Batteripakken festes altså magnetisk på baksiden av telefonen og lader batteriet i mobilen trådløst. Tilsvarende produkter tilbys allerede av tredjeparter, men dette er det første produktet i sitt slag fra Apple.

Ifølge Apple lader batteripakken mobilen med en effekt på 5 watt, og ladingen begynner automatisk når man fester den.

Mye lavere kapasitet enn Iphone 12

Pakken kan også brukes som en trådløs lader à la Magsafe-laderen ved å koble batteripakken til mobilen med en Lightning-kabel, da vil effekten ligge på 15 watt. Om man benytter en separat lader som leverer minst 20 watt, som Apples egen USB-C-lader, kan man lade batteripakken og mobilen samtidig.

Apple understreker at når man lader begge samtidig, vil Iphone lade opp til 80 prosent eller høyere før batteripakken begynner å lades opp. 20 watts lader er for øvrig også det man må bruke for å lade opp selve batteripakken for seg selv, via Lightning-USB-kabel.

Pakken har statuslys som indikerer at den lades opp og et grønt lys som vises når den er fulladet. Produsenten har ikke oppgitt kapasiteten, men et av bildene av produktet avslører at kapasiteten ligger på 1460 mAh, som er vesentlig lavere enn det Iphone 12-batteriet opererer med – 2815 mAh. Dermed får man altså ikke fulladet mobilbatteri med batteripakken.