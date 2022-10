Interne dokumenter fra Meta viser at de sliter med å holde på brukerne, melder The Wall Street Journal.

Meta er tech-giganten som skiftet navn fra Facebook for å understreke hvor mye de satser på metaverset.

For snart et år siden lanserte de «Horizon Worlds», der man ved hjelp av VR-briller og en avatar kan utforske og bygge tredimensjonalt.

Det er meningen at man skal kunne treffe og samhandle med andre digitale avatarer, men ifølge lekkasjen er det foreløpig lite å juble for.

Ødeland

Nå viser intern statistikk at bare ni prosent av de brukergenererte områdene er besøkt av minst 50 personer. De fleste områdene får ikke besøk overhodet, ifølge avisen.

– En tom verden er en trist verden, bemerker Meta selv i et av dokumentene som Wall Street Journal har skaffet til veie.

Meta siktet først mot 500.000 aktive brukere innen utgangen av 2022, men har vært nødt til å revidere målsetningen til 280.000. Brukerbasen til Horizon har imidlertid falt jevnt og trutt siden våren, og teller for tiden færre enn 200.000, viser lekkasjen.

Avskallingen og mangelen på engasjement tilsvarer at brukere flest slutter å komme tilbake etter den første måneden, ifølge den amerikanske storavisen.

De sosiale appene til Meta, altså Facebook, Instagram og Whatsapp har til sammenligning mer enn 3,5 milliarder brukere i måneden.

Ser lyst på framtiden

Horizon kan besøkes gjennom et par påkrevde VR-briller fra samme leverandør, der innstegsmodellen Quest 2 koster mer enn 5.000 kroner. Færre enn halvparten av brillene er i bruk et halvår etter kjøp, viser Metas egne tall.

En talsperson fra Meta sier til Wall Street Journal at satsingen på metaverset hele veien har vært ment som et flerårig prosjekt.

– Det er lett å være kynisk i synet på metaverset, men vi fortsetter å tro at dette er framtiden for databehandling, sier pressekontakten.

Flaggskip-appen til Meta sliter med for mange bugs, og selv utviklerteamet bak bruker ikke plattformen særlig mye, ifølge en annen intern lekkasje, som The Verge kunne avsløre forrige måned.

I et dokument datert 15. september skal Vishal Shah, Meta-direktør for metaverset, ha fortalt at utviklerteamet befinner seg i en «lockdown» hvor de utelukkende skal jobbe med produktkvalitet, ytelse og bedre brukeropplevelse resten av året.

Utfordringene ser med andre ord ut til å fortsette for Meta, som har fått aksjekursen barbert med over 60 prosent det siste året. Fra en topp i september 2021 har Mark Zuckerbergs tech-gigant tapt mer enn 700 milliarder dollar i markedsverdi.