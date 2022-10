De fleste pilene peker nedover for Meta, Facebook og Mark Zuckerberg.

Ikke bare er det glissent i metaverset, men etter at Meta la frem sine kvartalstall 26. oktober, har aksjeverdien i skrivende stund stupt med over 20 prosent. Årsaken er at selv om salget siden året før har gått ned med bare 4 prosent, har inntektene blitt halvert i samme periode.

Det er flere ting som ligger bak. Verdensøkonomien er preget av usikkerhet, og markedsføringsbudsjettene blir dermed mer forsiktige, samtidig som konkurransen fra andre sosiale medier, som TikTok, tar seg opp.

I tillegg har Meta tapt over 100 milliarder kroner ene og alene på grunn av Apples endrede app-sporing.

Meta-aksjen har falt med hele 60 prosent bare siden nyttår, og næringslivsanalytikere begynner å miste troen på selskapet og grunnlegger Mark Zuckerberg.

– Mark Zuckerbergs beslutning om å fokusere selskapet på det fremtidige løftet om metaverset, tok oppmerksomheten hans bort fra dagens uheldige realiteter: Meta er under et utrolig press, uttaler Debra Aho Williamson fra Insider Intelligence til BBC.

Zuckerberg ber om tillit

– Jeg skjønner at mange kan være uenige i denne investeringen, men etter hva jeg kan se, tror jeg at dette kommer til å bli en veldig viktig ting, sa en presset Zuckerberg da kvartalsresultatene ble presentert. – Folk vil se tilbake et tiår fra nå og snakke om viktigheten av arbeidet som gjøres her.

Et tiår er imidlertid svært lenge når et selskap taper så enorme beløp som Meta gjør.

Selv om Meta fremdeles tjener store penger – drøyt 45 milliarder norske kroner i tredje kvartal i år – blør de også svært mye penger på metavers-satsingen sin. I kvartalsrapporten (PDF) kommer det frem at Meta Reality Labs har tapt rundt 38 milliarder kroner siste kvartal og nesten 97 milliarder kroner hittil i 2022.

Metavers-prosjektet spiser altså opp grovt regnet omtrent 85 prosent av selskapets inntekter, men bidrar minimalt til inntektene. Faktisk var divisjonens inntekter i tredje kvartal 2022 bare oppunder tre milliarder kroner, noe som er en halvering av hva de var kvartalet før.

Og verre skal det sannsynligvis bli:

– Vi venter at Reality Labs' driftsunderskudd i 2023 vil øke betydelig fra år til år, heter det i kvartalsrapporten.

Mulige oppsigelser

Da kvartalsrapporten ble presentert, hintet Zuckerberg også om effektivisering av selskapet, gjennom uttalelser om at Meta kan bli en «mindre organisasjon» neste år.

Ifølge BBC har Facebook/Meta økt fra omtrent 17.000 ansatte i slutten av 2016 til 87.000 i 2022, og bare det siste året har økningen visstnok vært på hele 28 prosent.