Global mobil-feil rammer 20.000 Ice-kunder

Han skriver i en epost til Digi Telekom at det jobbes på spreng med å få rettet feilen hos en underleverandør. I morgentimene torsdag la Ice ut en driftsmelding der det står at: Enkelte kunder opplever for tiden problemer med Ice-tjenester i utlandet.

Ifølge Veggeland er de 20.000 kundene omtrent halvparten av kundene Ice har i utlandet akkurat nå.

Kommunikasjonssjefen forteller at feilen påvirker bruk av SMS, samtaler og data via 2G og 3G.

Ingen tegn til bedring

– Enkelte telefoner har en logikk hvor telefonen kobler seg opp på 2G/3G og 4G samtidig. Dersom slike enheter merker at tale ikke er tilgjengelig via 2G/3G, kan de koble seg av hele nettverket – inkludert 4G. Dette gjør at enkelte abonnenter kan oppleve tjenesteutfall til tross for at 4G er tilgjengelig, skriver han.

– Vi ser fortsatt ingen tegn til bedring. Det jobbes på spreng med å få rettet feilen hos underleverandør.

Veggeland legger til at feilen rammer globalt. Blant annet skal den amerikanske operatøren Verizon være rammet.