Gmail-skaperen: – ChatGPT kan ødelegge Googles forretningsmodell innen to år

Den kunstig intelligente chatboten ChatGPT oppnådde en enorm popularitet på kort tid etter at OpenAI gjorde den tilgjengelig for allmennheten i november. Fenomenet har imidlertid også høstet mye skepsis, og nå har en ny kritiker kommet på banen.

Mannen som skapte Googles populære e-posttjeneste Gmail, Paul T. Buchheit, har nå lagt frem ytterst nedslående spådommer om OpenAIs nye kreasjon. Nettstedet Interesting Engineering er blant dem som har omtalt saken.

Kan føre til total omveltning

I en Twitter-melding fra tidligere i år hevder Buchheit at teknologien som ChatGPT representerer, utgjør en alvorlig trussel mot hele Googles eksistensgrunnlag.

Gmail-skaperen Paul Buchheit mener Google med rette bør være nervøse for ChatGPT og lignende teknologier. Foto: Wikipedia/CC BY 2.0

– Google kan være bare ett eller to år fra total omveltning. Kunstig intelligens vil eliminere søkeresultatsiden, som er der selskapet tjener det meste av pengene sine. Selv om de haler innpå når det gjelder kunstig intelligens, kan de ikke sette det ut i livet uten å ødelegge den mest verdifulle delen av virksomheten sin, skriver Buchheit.

I en senere melding presiserte programvareingeniøren at han ikke nødvendigvis refererer til ChatGPT spesifikt, men kunstig intelligens generelt. Han skriver i meldingen at dagens kunstige intelligens ikke er avansert nok, men mener at den kan bli det innen relativt kort tid.

Som Digi.no nylig fortalte, og som Buchheit også peker på, deler Google tilsynelatende den oppfatningen at ChatGPT – og lignende AI-teknologier – kan bli en eksistensiell trussel mot selskapets kjernevirksomhet.

Får assistanse fra grunnleggerne

Den amerikanske nyhetskanalen CNBC fikk innsyn i interne dokumenter som indikerer at Google er i ferd med å teste flere ulike ChatGPT-lignende produkter som bruker selskapets LaMDA-teknologi. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) er en samtalefokusert AI-modell som Google har jobbet med i flere år.

Dokumentene indikerer at Google har fått hastverk på grunn av den store ChatGPT-suksessen.

Også The New York Times rapporterte forrige måned at selskapet nå har hentet inn assistanse fra Google-grunnleggerne Sergey Brin og Larry Page til å jobbe med over 20 nye AI-prosjekter som skal bli et svar på ChatGPT og lignende teknologier.

– Dersom de faktisk lanserer disse 20 nye produktene, kan det bli et avgjørende år for selskapet. Disse er potensielt de viktigste og mest betydningsfulle lanseringene siden Google ble til Alphabet i 2015. Det blir moro å følge med, skriver Buchheit i meldingen.

Akkurat hva Google planlegger, er ennå uvisst.

Paul T. Buchheit ble ansatt hos Google kort tid etter selskapets oppstart på slutten av 90-tallet og begynte å utvikle Gmail i 2001.